İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştireceğiz" - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştireceğiz"

14.09.2022 13:18
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştireceğiz"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyeliğinin kesinleştirileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyeliğinin kesinleştirileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Reisi, ŞİÖ toplantısına katılmak için Özbekistan'a hareketinden önce Mihrabad Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Reisi, "Özbekistan seyahatimizdeki önemli konu, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştirecek belgelerin imzalanacak olmasıdır." dedi.

Örgütün bir önceki toplantısında İran'ın üyeliğinin teyit edildiğini hatırlatan Reisi, imzalanacak belgelerin dışişleri bakanlığı yetkililerince incelenerek yasal sürecin tamamlanacağını belirtti.

Özbekistan'a ziyaretin diğer hedefleri hakkında da konuşan Reisi, "Bu gezi, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti üzerine hem ikili görüşme hem de Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gerçekleşmektedir. Bu gezinin komşuluk, yakınlık ve iş birliğini arttırma gibi farklı amaçları bulunmaktadır. İki ülkenin ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesinde, bu yeterli değil, arttırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde 15-16 Eylül'de Semerkant'ta yapılacak zirveye Şanghay İşbirliği Örgütüne üye, gözlemci ve davetli ülkelerin devlet başkanları katılacak.

Semerkant'ta tarihindeki en büyük zirveye hazırlanan Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına üye ülkeler; Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanlarının yanı sıra ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davet ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un aralarında bulunduğu ülkelerin devlet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştireceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştireceğiz" - Son Dakika
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