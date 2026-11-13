İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı - Son Dakika
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İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı

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İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail\'de sirenler çaldı
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İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail\'de sirenler çaldı
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Orta Doğu'da İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken Tahran'dan dikkat çekici görüntüler geldi. İran Devrim Muhafızları, başkentteki İnkılap (Enghelab) Meydanı'nda balistik füzesini halka sergiledi. Gece saatlerinde meydana getirilen füzenin çevresinde kalabalıklar toplanırken, aynı saatlerde İsrail'in Nahal Oz bölgesinde sirenler çaldı.

İran Devrim Muhafızları, 12 Kasım gecesi başkent Tahran'daki Enghelab Meydanı'nda askerî güç gösterisi gerçekleştirdi. Uluslararası video haber ajansı Viory'nin yayımladığı görüntülerde, mobil fırlatma platformu üzerinde taşınan Kheibar tipi balistik füzenin kalabalığın önünde sergilendiği görüldü.

Füzenin çevresinde yüzleri maskeli silahlı askerler nöbet tutarken, meydana gelen kalabalık İran bayrakları taşıdı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen gösteri, İran'ın son günlerde art arda duyurduğu füze faaliyetlerinin ardından geldi.

2 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELER DE SERGİLENDİ

İran, Tahran'da düzenlediği askerî sergilerde farklı özelliklere sahip füze sistemlerini kamuoyuna tanıttı. Bunlar arasında yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip Khorramshahr balistik füzesi, 1450 kilometre menzilli Kheibar Shekan ve 1900 kilometre menzilli Sejjil de yer aldı.

İran'ın sergilediği silahlar arasında hipersonik olduğu belirtilen Fattah füzesi ile çeşitli insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri de bulunuyor.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

İran'ın füze gösterisinin ardından İsrail'in Gazze sınırına yakın Nahal Oz bölgesinde siren sesleri yükseldi. Bölgede alarm verilmesi, İran ile İsrail arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde dikkat çekti. Ancak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Kasım'da yaptığı açıklamada sirenlerin yanlış tespit nedeniyle devreye girdiğini bildirdi.

Böylece alarmın İran'dan gerçekleştirilen bir füze saldırısından kaynaklanmadığı anlaşıldı. Füze sergisi ile İsrail'deki alarm arasında doğrudan bağlantı kuran herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

İRAN'DAN PEŞ PEŞE GÜÇ GÖSTERİLERİ

İran Devrim Muhafızları, 10 Kasım'da yer altında kurulduğunu açıkladığı yeni bir füze tesisinin görüntülerini yayımlamıştı. Tüneller boyunca sıralanan füzeler ve mobil fırlatma sistemlerinin gösterildiği görüntüler, ülkenin askerî kapasitesini koruduğu mesajı olarak yorumlandı.

The Jerusalem Post'un haberine göre İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdollahi, ülkesine yönelik yeni bir saldırı durumunda verilecek karşılığın Orta Doğu'nun ötesine uzanabileceğini söyledi.

Orta DoğuTahranİsrailDünyaİranSon Dakika

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