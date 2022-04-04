İran: Viyana'daki müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu - Son Dakika
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İran: Viyana'daki müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu

04.04.2022 10:57
İran: Viyana'daki müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin durdurulmasının ABD'nin tutumundan kaynaklandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin durdurulmasının ABD'nin tutumundan kaynaklandığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viyana'daki nükleer müzakerelerde anlaşma imkanı olduğunu ancak Washington'un tutumu nedeniyle ileri gidilemediğini kaydeden Hatibzade, "Müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu ve çözüm Beyaz Saray'da." dedi.

Müzakerelerde anlaşma için ABD'nin "siyasi kararlar" alması gerektiğini dile getiren Hatibzade, şöyle devam etti:

"ABD bir anlaşmaya varmak istiyorsa bir an önce siyasi bir karar vermelidir. Viyana'daki durum ABD'nin yaklaşımından kaynaklanıyor ve ABD, çözüm bekleyen meseleleri iç politikasında kullanmak için rehin almaya çalışıyor. İranlılar sabırlıdır ancak sonsuza kadar değil."

Hatibzade, İran'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için yaptığı müzakerelere ilişkin soruyu ise, "Müzakerelerin devam etmesine ve anlaşmazlıkların çözülmesine hazırız. Bu görüşmeler belirli bir gündeme ihtiyaç duyuyor. Biz görüşlerimizi yazılı olarak kendilerine ilettik kendilerinden de görüşlerini bize iletmelerini bekliyoruz." şeklinde cevapladı.

İran ile nükleer müzakereler

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Görüşmelerin Rusya'nın Ukrayna savaşıyla ilgili kendisine yönelik yaptırımların İran ile iş birliğine zarar vermeyeceğine dair ABD'den yazılı garantiler talep etmesi üzerine durdurulduğu yorumları yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

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Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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