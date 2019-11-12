İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ak Portföy 2019 Değerlendirmesi ve 2020 Beklentileri Basın Toplantısı
Tarih : 12 Kasım 2019 SalıYer : The St. Regis Istanbul,Saat : 09: 30 – 12: 00
5. İlk İşim Girişim Yarışması Ödül TöreniTarih : 12 Kasım 2019 SalıYer : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa KampüsüSaat : 09: 15 – 14: 00
Merkez Ankara Basın LansmanıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Swissotel The BosphorusSaat : 09.30 – 11.30
GUSOD Özel Güvenlik Basın BuluşmasıTarih : 13 Kasım 2019 çarşambaYer : Conrad OteliSaat : 10.30 – 12.30
Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik KonferansıTarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Wyndham Hotel-AnkaraSaat : 08: 00 – 17: 00
Yerel Mutfak Global Lezzet 'Antakya'Tarih : 13 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Hilton İstanbul BosphorusSaat : 19: 00 – 22: 00
ECHO SUMMIT E-Ticaret ZirvesiTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Hilton İstanbul BomontiSaat : 08: 30-18.30
Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası)Tarih : 14 – 17 Kasım 2019Yer : Haliç Kongre Merkezi
GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer : Raffles OtelSaat : 14.00
EMIB - III. Hayatımız Maden ÇalıştayıTarih : 15 – 17 Kasım 2019Yer : İzmir Swiss HotelSaat : 09.00-17.30
Mobile Fest EtkinliğiTarih : 21 – 24 Kasım 2019 PerşembeYer : Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziSaat : 09: 00 – 19: 00
IFS Gelecek Yatırımcıları ZirvesiTarih : 27 Kasım 2019 ÇarşambaYer : İstanbul Swissotel The Bosphorus
PERYÖN 27. İnsan Yönetimi KongresiTarih : 21 – 22 Kasım 2019Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer : İstanbul Hava limanıSaat : 11.00 - 13.00
Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4- 5 Aralık 2019Yer : Haliç Kongre MerkeziSaat : 09.00
Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel
4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı