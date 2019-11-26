Son Dakika Haberleri: İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

6 saat önce

Finansal Konsolidasyon ve Yönetim Raporlama EtkinliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Four Seasons Bosphorus HotelSaat : 09: 00 – 12: 00 Ford Otosan-YGA Basın ToplantısıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Feriye SarayıSaat : 09: 30 – 11: 00 Kiğılı Talks etkinliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Zorlu...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ, System.String[]

Finansal Konsolidasyon ve Yönetim Raporlama Etkinliği

Tarih : 26 Kasım  2019 Salı

Yer    : Four Seasons Bosphorus Hotel

Saat  : 09: 00 – 12: 00

Ford Otosan-YGA Basın Toplantısı

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Feriye Sarayı

Saat  : 09: 30 – 11: 00

Kiğılı Talks etkinliği

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Zorlu PSM Sky Lounge

Saat  : 19.00

Siber Asist Basın Lansmanı

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu

Saat  : 11: 00 – 13: 00

TUREEFF Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Wyndham Grand Otel

Saat  : 09: 30 – 12: 00

SOSİAD 'UNIDO Demonstrasyon Projesi' etkinliği

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Ankara JW Marriott

Saat  : 09: 00 – 16: 00

28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliği

Tarih : 26 – 27 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Muhammed Yalçın Resim Sergisi "Umut: Duvarımdaki Renkler"

Tarih :   27 Kasım – 6 Aralık 2019

Yer    : Kuveyt Türk Genel Müdürlük

Saat  : 15: 00

Sanofi Türkiye Girişimcilik Programı 'Pharm Up' Finali

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Workinton Levent 199

Saat  : 19: 00 – 21: 30

Türk ve İtalyan iş insanları Ekonomik Forum

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Venedik Sarayı İStanbul

Saat  : 13: 45 – 17: 00

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus

Nestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın Daveti

Tarih :   27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Fairmont Quasar İstanbul

Saat  : 09: 30 – 12: 00

Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler Paneli

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Minerva Han,

Saat  : 10: 00 – 12: 00

KidZania Edutainment (eğlenceli eğitim) Zirvesi

Tarih : 27 – 28 Kasım 2019

Yer    : KidZania İstanbul

Saat  : 09: 00 – 17: 00

10. Boğaziçi Zirvesi/ Mark Mobius Söyleşisi

Tarih : 27 – 29 Kasım 2019

Yer    : Çırağan Sarayı

Saat  : 09: 15 – 17: 15

SOFITEL Otel Taksim Lansmanı

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Sofitel Istanbul Taksim

Saat  : 10: 00 – 12: 00

İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliği

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

AliExpress ve İHKİB Basın Toplantısı

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Taksim Divan Otel

Saat  : 10: 00 – 11: 30

Garanti BBVA_Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması Ödül Töreni

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Hilton Bomonti

Saat  : 19: 00 – 22: 30

TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın Lansmanı

Tarih :   30 Kasım 2019 Cumartesi

Yer    :   İstanbul Üniversitesi

Saat  : 13: 00 – 15: 00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

Uluslararası BA İstanbul, Yeni nesil iş analizi etkinliği

Tarih : 3 Aralık 2019 Salı

Yer    : Sheraton Grand

Saat  : 08: 00 – 17: 45

25. Yıl TOYP (Türkiye'nin 10 Başarılı Genci) Ödül Töreni

Tarih : 03 Aralık 2019 Salı

Yer    : CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Saat  : 20: 00 – 00: 00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4 - 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

Teknopark İstanbul 10. Yıl Basın Toplantısı

Tarih : 12 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Teknopark İstanbul

Saat  : 10: 00 – 13: 30

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Ford Otosan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:02 Kaynak: DHA
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