İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılıyor - Son Dakika
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İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılıyor

06.05.2022 14:07

- İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılıyor "Cumhurbaşkanlığı Kupası-2022" turnuvası başladı Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Sugovuşan köyünde Türkiye, Gürcistan, Moldova, Özbekistan ve Azerbaycan'dan 100'den fazla...

- İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılıyor

"Cumhurbaşkanlığı Kupası-2022" turnuvası başladı

BAKÜ - Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Sugovuşan köyünde Türkiye, Gürcistan, Moldova, Özbekistan ve Azerbaycan'dan 100'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Kupası-2022' turnuvası başladı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 99. doğum günü dolayısıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Sugovuşan köyünde Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan'ı temsil eden 100'den fazla sporcunun katılımıyla 'Cumhurbaşkanlığı Kupası-2022' turnuvası başladı. Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan resmi açılış törenine Azerbaycan Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov, Terter Valisi Müstegim Memmedov ve katılımcı ülkelerin federasyon yetkilileri katıldı.

"Bu yarışma gelenek haline gelecek"

Azerbaycan Spor Bakanı Ferid Gayıbov, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın Karabağ'da düzenlenen ilk uluslararası yarış olduğunu belirterek, "Organizasyon nedeniyle Azerbaycan Kano Federasyonu'na, gönüllere ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Burada duruyorsak, bunu devlet başkanımıza ve ordumuza borçluyuz. Şehitlerimizin ruhunun şad olduğuna inanıyorum. Bu yarışma sonuncu değil. Bu yarışma gelenek haline gelecek. Turnuvaya 5 ülke katılıyor. Türkiye, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan temsilcilerine minnettarlığımı bildiriyorum. Bugün bizimledirler ve yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

Açılış gösterisinin ardından sporcular kano ve kayak müsabakalarında mücadele etti.

"Sonraki yıllarda katılımcıların sayısının daha da artacağına şüphem yok"

Bakan Gayıbov, mücadeleler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için sevinç dolu bir gün olduğunu vurgulayarak, "Buradaki yarış asıl manada bayram dönüştü. Her şey iyi seviyede organize edildi. Kısa süre içinde burada yarışma düzenleme kararı verildi. Biliyorsunuz ki spor sıkı bir takvime sahip. Bu organizasyonun gelenek haline geleceğine inanıyorum ve sonraki yıllarda katılımcıların sayısının daha da artacağına şüphem yok" diye konuştu.

Gayıbov, Karabağ'da spor organizasyonlarının düzenlenmesi için federasyonlarla iletişimde oluklarını ve bazı çalışmalara başladıklarını da aktardı.

Kano ve kayak yarışlarıyla Sugovuşan köyündeki rezervuarda start alan turnuva, 7 Mayıs'ta Mingeçevir şehrinde düzenlenecek müsabakaların ardından sona erecek.

İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılıyor
İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılıyor
İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılıyor
İşgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılıyor

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Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak Son dakika haber | Karabağ'da şehit olan 3 bin askerin adı, bu gemilerde yaşayacak Son dakika haber | Karabağ'da şehit olan 3 bin askerin adı, bu gemilerde yaşayacak

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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