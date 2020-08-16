İsrail ile BAE arasında normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı - Son Dakika
BBC

İsrail ile BAE arasında normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı.

İsrail ile BAE arasında normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı, System.String[]

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı.

Yazılı açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlarının birbirlerini telefonla arayıp 'tarihi barış anlaşması sonrası karşılıklı iyi niyet mesajları verdikleri' belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al-Nahyan'ı arayan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi Twitter hesabından paylaştığı mesajda 'tarafların iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasını imzalamadan önce doğrudan iletişim kanallarını kurma kararı aldıklarını' söyledi.

İsrail İletişim Bakanlığı, BAE'deki telefon şebekelerinin İsrail'in telefon kodu olan +972 ile başlayan numaralardan gelen çağrıları engellediğini söylüyordu.

İsrail İletişim Bakanı Yoaz Hendel "BAE'yi engeli kaldırdığı için tebrik ediyorum. Şimdi, birçok ekonomik fırsat açılacak, ülkelerin çıkarlarının ilerletilebilmesi için bu güven oluşturucu adımlar önemlidir" dedi.

Açıklamada, iki ülke arasında sabit hatlardan ve cep telefonlarından doğrudan görüşmelerin Pazar gününden itibaren başladığı duyuruldu.

İki ülkenin normalleşme anlaşmasını üç hafta içinde Washington'da imzalaması bekleniyor. İlişkilerin normalleşmesi kapsamında iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilik açacak.

BAE ve İsrail ayrıca Cumartesi günü Covid-19 araştırmalarıyla ilgili de bir anlaşmaya imza attı.





Bu anlaşmaya kadar İsrail'in hiçbir Körfez ülkesiyle diplomatik ilişkileri yoktu. Ama İran'la ilgili kaygılar nedeniyle ülkeler kendi aralarında gayri resmi temaslarda bulunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı ve damadı Jared Kushner, CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada Trump'ın başkan seçildiği günden bu yana İsrail ile BAE arasındaki anlaşma için çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu normalleşme anlaşması kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını da askıya aldığı belirtildi.

Trump bu kararı 'tarihi diplomatik bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

Anlaşma kapsamında İsrail ve BAE heyetlerinin yatırım, turizm, doğrudan uçuşların başlaması, güvenlik, iletişim, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılması ve diğer konularda ikili anlaşmalar imzalamak üzere önümüzdeki haftalarda bir araya gelecekleri ifade edildi.

Filistin lideri Abbas: Anlaşma Filistin halkına ihanet

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas ise anlaşmayı sert bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını açıklayarak, Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı.

Abbas açıklamasında anlaşmayı "Filistin halkına yönelik bir saldırı" olarak niteledi ve anlaşmanın Filistin davasına yapılan bir ihanet olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas da anlaşmanın "İsrail işgaline ve suçlarına karşı verilmiş bir ödül" olduğunu belirterek, "Filistin halkına fayda sağlamıyor" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi mutabakatına tepki göstererek "Filistin'e dair atılan adım yenilir yutulur bir gelişme değil" diye konuştu:

"Dışişleri Bakanı'na talimatı verdim. Abu Dhabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak ve büyükelçimizi geri çekmemiz mümkün olabilir. Filistin'i hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyeceğiz."

Trump'ın açıklamasının detaylarında neler var?

Açıklamada, ABD, İsrail ve BAE'nin ortak sıkıntılarla mücadele ettikleri ve bugün sağlanan bu "tarihi kazanımdan" üç ülkenin de fayda sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu diplomatik dönüm noktasının sonucunda ve BAE'nin desteğiyle Trump'ın da talebi üzerine, İsrail, Başkan'ın ( Orta Doğu'da) Barış İçin Vizyon planında tanımlanan bölgelerde egemenliğini ilan etmeyi durdurmayı ve Arap ve Müslüman dünyasındaki diğer ülkelerle de ilişkilerini geliştirmeye odaklanmayı kabul etti. ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, diğer ülkelerle de benzer diplomatik kazanımların mümkün olduğundan emin ve bu amaca ulaşmak için de birlikte çalışacaklar" denildi.

Açıklamada tarafların İsrail-Filistin çatışmasına adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterdikleri çabalara devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Barış İçin Vizyon belgesinde belirtildiği gibi, barış içinde gelen tüm Müslümanlar El Aksa Cami'ni ziyaret edebilecek ve burada ibadet edebilecekler ve Kudüs'ün diğer tüm kutsal mekanları, her inançtan barışçıl ibadet edenlere açık olacak" denildi.

İki ülke arasında diplomatik ilişki yoktu

Bu anlaşmayla BAE, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'le tam diplomatik ilişki kuran üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ve BAE arasında bu tarihe kadar herhangi bir resmi ilişki bulunmuyordu. BAE, 1948'de kurulan İsrail devletini resmen tanımıyordu.

BAE, ayrıca İsrail vatandaşlarının havaalanını transit uçuşlar için kullanmaları dışında ülkeye girişlerine izin vermiyordu.

Ancak son yıllarda iki ülke arasında bir yakınlaşma süreci başlamıştı.

2015 yılında İsrail, Abu Dabi'de bulunan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kurumu'nda resmi diplomatik misyon açmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 18:47

Son Dakika Dünya İsrail ile BAE arasında normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Moto GP'de yaşanan kazada efsane pilot Valentino Rossi, ölümden döndü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti         
19:54
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi         
19:44
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor         
18:54
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı         
18:53
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi         
18:47
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur         
18:28
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu         
17:17
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü         
17:08
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar         
16:09
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz         
16:01
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı         
15:47
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti         
14:52
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş         
14:29
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı         
14:27
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı         
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak         
13:31
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı         
12:58
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak         
12:24
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi         
12:16
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi         
11:48
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın         
11:24
İstanbul'da yapılan araştırmada sokakta satılan yiyeceklerin insan sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı İstanbul'da yapılan araştırmada sokakta satılan yiyeceklerin insan sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı         
11:03
Bakan Selçuk'tan Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim         
10:28
Rusya'da aşırı hız yapan otomobilin çarptığı hamile kadın ve karnındaki bebek hayatını kaybetti Rusya'da aşırı hız yapan otomobilin çarptığı hamile kadın ve karnındaki bebek hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü         
09:16
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı         
07:26
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı 12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla kumarhaneye girdi, 17 dakika boyunca kumar oynadı         
12:03
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu         
11:18
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 01:15:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail ile BAE arasında normalleşmenin ilk adımı olarak doğrudan telefon hizmetleri başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei