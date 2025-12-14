İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi - Son Dakika
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

14.12.2025 15:05
İsrail hükümeti, Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen ve 10 kişinin öldüğü, 2'si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırılarına tepki gösteren "antisemitik politikalarından" kaynaklandığını iddia ederek Avustralya hükümetine tepki gösterdi. Söz konusu tepkilere yanıt veren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise güvenlik kurumlarının tavsiyelerine uygun şekilde özel önlemler aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

İsrailli siyasetçiler, Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin tepkilerini paylaştı.

Tel Aviv yönetimi, Avustralya hükümetini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdiği, İsrail'e karşı düzenlenen protestolara izin verdiği ve "yükselen antisemitizme" karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Sydney'deki saldırıya yol açmakla suçladı.

CUMHURBAŞKANI HERZOG: DEFALARCA UYARDIK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, saldırıyı "korkunç" olarak nitelerken "Avustralya hükümetine, ülkede yaşayan Yahudilere zarar gelmesini önlemek için, ülkede yayılan suç niteliğindeki antisemitizmi kökünden ortadan kaldırmak için kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini defalarca uyardık." ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR: AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARTIK AKLINI BAŞINA TOPLAMALI

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, saldırı karşısında dehşete düştüğünü öne sürerek "Bunlar, son iki yıldır Avustralya sokaklarında yaşanan Yahudi karşıtı şiddet olaylarının, "intifadayı küreselleştirin" şeklindeki Yahudi karşıtı ve kışkırtıcı çağrıların sonuçlarıdır." iddiasında bulunurken Kanberra yönetimini "Avustralya hükümeti artık aklını başına toplamalı." sözleriyle tehdit etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar

MALİYE BAKANI SMOTRİCH: YAHUDİLERİ KORUMAYI TALEP EDİYORUZ

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Avustralya hükümetinden ülkede artan antisemitizme sert bir şekilde müdahale etmesini ve Yahudileri korumayı talep ediyoruz." ifadesini kullandı. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İsrail'e karşı boykotları ve Filistin'e destek veren yürüyüşleri normalleştirdiği gerekçesiyle yüklendiği Avustralya hükümetini düzenlenen saldırının sorumluluğunu taşımakla suçladı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

AVUSTRALYA BAŞBAKANI ALBANESE'DEN YANIT

Öte yandan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese

Albanese, İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya ise, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik." yanıtını verdi. Güvenlik kurumlarının tavsiyelerine uygun şekilde özel önlemler aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

SYDNEY'DEKİ SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi öldü, 2'si polis 11 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişilerden olduğu, yaralı bir şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Avustralya, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Polis, Gazze

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Ülkemdeyahudiistemiyorum . 77 8 Yanıtla
    2598 2598:
    bir rug doktoruna gorun 8 57
    123456 123456:
    2598 sen de git israil'de hahama görün.bırakın artık şu yahudi severliği. . 51 4
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Kesinlikle katılıyorum, cehenneme gitsin soykırımcılar 25 1
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Kendini belli et ve bu ülkeden çıkar 7 1
  • 281169malik 281169malik:
    Yahudilik bir dünya sorunudur. Toplu mücadele gerekir. Ahtapot gibi sarmışlar ve siyasi liderleri bir şekilde kontrol altında tutuyorlar. 45 2 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Bu soykırımcıların yeri cehennemdir. 17 1 Yanıtla
  • Yüksel Akan Yüksel Akan:
    Hiç bir ülkeyi suçlama hakkına ve haddine sahip olmayan siyonistler, Avustralyayısuçluyorlar. Suçlu arıyolarsa karanlık ve lanetli tarihlerine baksınlar 13 1 Yanıtla
  • Gökhan Öcal Gökhan Öcal:
    İETT de giderken duydum İsrail yaprırmış 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
