Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! İçinden çıkabilecek madde korkuttu - Son Dakika
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Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! İçinden çıkabilecek madde korkuttu

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Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! İçinden çıkabilecek madde korkuttu
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Kanada'da ıssız bir adada bulunan, üzerinde ABD ordusuna ait olduğu belirtilen yazılar ve 1942 tarihi bulunan gizemli varil, biyolojik silah paniğine yol açtı. Bölgenin İkinci Dünya Savaşı sırasında şarbon bombalarının geliştirildiği gizli bir askeri laboratuvara ev sahipliği yapması üzerine polis harekete geçti. Uzman ekiplerin incelemesinde varildeki sıvının halk sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı belirlenirken maddenin ne olduğu ve varilin adaya nasıl ulaştığı gizemini koruyor.

Kanada'nın Quebec eyaletindeki Saint Lawrence Nehri üzerinde bulunan Île aux Canards Adası'nda ortaya çıkan eski bir metal varil, yıllar önce yürütülen gizli bir askeri projeyi yeniden gündeme taşıdı. İlk bakışta sıradan bir hurda gibi görünen varil, üzerindeki yazılar ve bulunduğu konum nedeniyle kapsamlı bir incelemenin konusu oldu.

İKİ YIL ÖNCE BULDULAR, GERÇEĞİ SONRADAN ÖĞRENDİLER

CBC News'in haberine göre Christine ve Sébastien LeBlanc çifti, yaklaşık iki yıl önce kendilerine ait ıssız adada eski bir varil buldu. Çift, başlangıçta varile fazla önem vermedi. Ancak mart ayında yayımlanan ve bölgenin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki gizli askeri faaliyetlerini anlatan bir kitap, varilin taşıyabileceği tehlikeye ilişkin şüpheleri artırdı. Gri-yeşil renkli metal varilin üzerinde ABD ordusu ve hava kuvvetlerine ait olduğunu belirten İngilizce ifadeler bulunuyordu. Varildeki işaretler, 1942 yılına ait olduğunu gösteriyordu.

POLİS HELİKOPTER VE BOMBA İMHA EKİBİ GÖNDERDİ

Varille ilgili ihbarın ardından Quebec polisi, 27 Ekim'de adaya kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bölgeye helikopter, bomba imha uzmanları ve tehlikeli maddelerle mücadele ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında varilden alınan örnekler, Alberta eyaletindeki Suffield askerî üssünde bulunan uzman laboratuvara gönderildi. Polis sözcüsü Audrey-Anne Bilodeau, varilin tarihi ve bölgenin geçmişi nedeniyle hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini belirtti.

Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! İçinden çıkabilecek madde korkuttu

YAKININDA ŞARBON BOMBALARI ÜRETİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

Varilin bulunduğu adanın yakınındaki Grosse Île'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kanada ordusunun gizli bir biyolojik silah laboratuvarı faaliyet gösteriyordu. Araştırmacı gazeteciler Vincent Frigon ve Yves Bernard'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre, "Project N" adı verilen gizli program kapsamında 1943-1944 yıllarında şarbon sporları üzerinde çalışmalar yürütüldü. Müttefik kuvvetlerin, Almanya'daki altı kenti hedef almak üzere şarbon içeren yaklaşık 500 bin bomba üretmeyi planladığı belirtildi. Ancak savaş sona erene kadar bu bombaların üretimi gerçekleştirilemedi.

NEHRE DÖKTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gizli laboratuvarda görev yapan eski asker Thomas Stovell'in araştırmacı gazetecilere anlattıkları, varille ilgili şüpheleri daha da artırdı. Stovell, laboratuvarda bulunan şarbon maddelerinin Saint Lawrence Nehri'nin ortasına götürülerek suya döküldüğünü söyledi. Eski asker, bu maddelerin nehre bırakılmadan önce şarbon sporlarını etkisiz hale getirmek amacıyla formaldehitle karıştırıldığını da anlattı. Ancak uzmanlar, kullanılan formaldehit miktarına bağlı olarak bakterilerin tamamen etkisiz hale gelmemiş olabileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte, bulunan varilin söz konusu askerî programla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt elde edilemedi.

Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! İçinden çıkabilecek madde korkuttu

İLK TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Günler süren incelemenin ardından Quebec polisi, 4 Kasım'da varilin içindeki sıvının halk sağlığı açısından tehlike oluşturmadığını duyurdu. Uzman laboratuvarda yapılan testlerde aktif şarbon tehlikesi saptanmadı. Böylece varilin bulunmasının ardından ortaya çıkan en ciddi endişe giderildi. Ancak yetkililer, sıvının tam olarak hangi madde olduğunu ve varilin nereden geldiğini açıklamadı.

GİZEM HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ

Varil, ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından Quebec Çevre Bakanlığına teslim edildi. Bakanlık, içeriğin kesin olarak belirlenmesi amacıyla yeni analizler yapılacağını ve sonuçların kasım ayı sonuna kadar polise iletileceğini açıkladı.

Yetkililer, varilin İkinci Dünya Savaşı dönemindeki gizli biyolojik silah programıyla bağlantısının bulunup bulunmadığını henüz belirleyemedi. Böylece 84 yıllık askerî varilin halk sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı anlaşılırken nereden geldiği ve içinde tam olarak ne bulunduğu soruları yanıtsız kaldı.

Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! İçinden çıkabilecek madde korkuttu
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