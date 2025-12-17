İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız - Son Dakika
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız
17.12.2025 16:00  Güncelleme: 16:34
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 17,83 olarak ölçüldü. Kuraklıkla ilgili uyarıda bulunan İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Suyla ilgili ciddi bir imtihandayız. Bir an önce su tasarrufu seferberliği başlatılmalı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, düşmeye devam ediyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,83 olarak kaydedildi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 16,45, Darlık'ta yüzde 28,27, Elmalı'da yüzde 53,44, Terkos'ta yüzde 18,86, Alibey'de yüzde 12,46, Büyükçekmece'de yüzde 17,05, Sazlıdere'de yüzde 15,62, Istrancalar'da yüzde 29,45, Kazandere'de yüzde 1,81, Pabuçdere'de yüzde 2,71 olarak hesaplandı.

MEVCUT SU MİKTARI 154,7 MİLYON METREKÜP

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 154,7 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 573,4 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 439,14 milyon, Yeşilçay'dan da 91,49 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 530,63 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 3 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 363 bin metreküpü regülatörlerden, 640 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İstanbul'un barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

17 ARALIK BARAJ DOLULUK ORANI 2024'TE YÜZDE 30.09'DU

İSKİ istatistiklerine göre, 17 Aralık'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 60,98, 2016'da yüzde 38,17, 2017'de yüzde 55,44, 2018'de yüzde 69,18, 2019'da yüzde 34,67, 2020'de yüzde 21,94, 2021'de yüzde 44,68, 2022'de yüzde 34,22, 2023'te yüzde 47,45, 2024'te yüzde 30,09 ve 2025'te yüzde 17,83 olarak kaydedildi.

"SUYLA İLGİLİ CİDDİ BİR İMTİHANDAYIZ"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Akdeniz Havzası'nda son yıllarda kuraklığın olduğunu söyledi. Türkiye'nin de güneyinin, batısının ve Marmara Bölgesi'nin bu kuraklıktan etkilendiği anlatan Toros, "İstanbul'da şehre su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en alt seviyeye inmiş haldedir. Suyla ilgili ciddi bir imtihandayız." dedi.

İstanbul'un genel iklim değerlerine göre en çok yağışı aralık ve ocak ayında aldığını dile getiren Toros, bu ay alınan yağış kadar neredeyse su tüketimi olduğunu ve barajlardaki doluluk oranının artmadığını belirtti.

"KULLANDIĞIMIZ SUYU YARI YARIYA İNDİRMEMİZ LAZIM"

Bu noktada yapılması gereken iki seçeneğin söz konusu olduğuna değinen Toros, "Önümüzdeki günlerde bol miktarda yağış gelirse ve barajlar dolarsa bir su sıkıntımız olmayabilir ama yoğun yağış olmazsa o zaman su tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Kullandığımız suyu yarı yarıya indirmemiz lazım aksi takdirde susuzlukla karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.

Kente verilen suyun yarısının neredeyse Melen ve Yeşilçay'dan geldiğine dikkati çeken Toros, tasarruf olmazsa, su tüketimi azalmazsa bu akarsulardan gelen suyun da yeterli olmayacağını kaydetti. Toros, "Bir an önce su tasarrufu seferberliği başlatılmalıdır. Bu noktada su farkındalığı ve duyarlılığının artırılması gerekiyor. Musluklara su başlığı kullanılması, basınç ayarlı vana takılması gibi benzer tasarruf tedbirleri alınmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  İdil İdil:
  mustafa sagdic mustafa sagdic:
    akp seçimden önce 40 yıllık su ibtiyacini karşıladık demişti daha 6 yıl oldu. 1 3 Yanıtla
