Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na hazırlanıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na hazırlanıyor

22.10.2020 13:23
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na hazırlanıyor, System.String[]

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 2023 yılında dünyanın en saygın organizasyonlarının arasına gireceğini söyledi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 2023 yılında dünyanın en saygın organizasyonlarının arasına gireceğini söyledi.

İstanbul'da 29 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın hazırlıkları devam ederken, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karaköy'deki GalataPort'ta düzenlenen sohbet toplantısında Ekrem Yemlihaoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun uzun yıllar sürmesi için planlamaların yapıldığını aktaran Yemlihaoğlu, "Kulübümüz, yakın bir zaman önce Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle onurlandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı düzenleyeceğiz. Bu konuda minnet duygularımızı ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, uzun yıllar devam edecek şekilde planlandı. Bugünden itibaren gelecek yıllar hakkında çalışılmaya başlandı. 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında en güçlü haliyle organize etmeye kendimizi hazırlıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl ilki düzenlenecek yarışlarda 2023 yılına odaklandıklarını aktaran başkan Ekrem Yemlihaoğlu, "Bu bir hayal ve düşünce değil bir şart. Yarışımız, dünya çapında bir organizasyon olacak. Bunun tarihi de 2023 yılı. Bu yılda organizasyon bütün dünyada bilinen, saygın ve en prestijli organizasyonların içinde yer alacak. Cumhurbaşkanımıza böyle bir sözümüz ve borcumuz var." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi biraz frenledik"

Ekrem Yemlihaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belli kısıtlamalar getirdiklerini kaydetti.

Tüm dünyanın yaşadığı büyük zorluklarla kendilerinin de karşılaştığını dile getiren Yemlihaoğlu, "Kovid-19 salgınıyla ilgili birçok kısıtlama ve uyulması gereken kurallar çerçevesinde bir organizasyon yapıyoruz. Katılımın kısıtlı olması, izleyici parkurlarının tedbirler içinde kurulması gerektiği için kendimizi biraz frenledik. Bu dönemde bir organizasyon yapabilmemiz organizasyonun gücünü ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ekrem Yemlihaoğlu, yarış programı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 29 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde bir saygı duruşunda bulunacağız. Atamız ve Cumhuriyet'in kurulup bugünlere ulaşmasına vesile olan değerli şahsiyetlerin manevi huzurlarında bir saygı duruşu olacak. Aynı gün Boğaz parkuruda bir yarışımız var. 31 Ekim'de Adalar parkurunda, 1 Kasım'da Caddebostan parkurunda coğrafi rotalarda yarışlarımızı yapacağız."

Koronavirüs salgınına rağmen yurt dışından katılımların olacağını aktaran Yemlihaoğlu, "Yurt dışından katılımlarımız olacak. Mevcut durumda son ana kadar teyit edilemeyen şartlar var. Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan ekipleri katılacak. Şu ana kadar aksi yönde bir bildirimde bulunmadılar. Türkiye'de de oldukça yüksek katılımın olması için çaba sarf ediyoruz. Hem profesyonel hem de amatör ekiplere uygun parkurlar dizayn ederek katılımın maksimum seviyede olması için çaba sarf ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Denizlerden spor konusunda yararlanılmasıyla ilgili Yemlihaoğlu, "İstanbul ve Ege Denizi gibi değerlerimiz var. Hiçbir zaman Mavi Vatan'ımızın yeteri kadar hakkının verildiği iddia edilemez. Her zaman daha fazla yapacak bir şey vardır. Elbette spor konusunda da var. Federasyonuz ve bakanlığımız, kendilerini en üst seviyede zorlayarak bunları yerine getirmek için uğraşıyor. Elbette daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Cumhuriyet, İstanbul, 29 Ekim, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na hazırlanıyor - Son Dakika

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