İstanbul'da "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" yapıldı

25.02.2022 19:27
İstanbul'da "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" yapıldı

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü tarafından "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" düzenlendi.

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü tarafından "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin, dünya ölçeğinde tarihi roller üstlendiği bir döneme girdiğini söyledi.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Karabağ'ın silahlı güçle kurtarılmasında önemli bir görev yaptığını anlatan Perinçek, bu dönemde Türklerin de dünya sahnesine çıktığını kaydetti.

Karabağ Savaşı'na değinen Perinçek, "Azerbaycan milleti, Azerbaycan'ımızın kahraman yiğitleri harekete geçti ve o işgalcileri, istilacıları memleketlerine gönderdiler ve Karabağ'ımızı kurtardılar." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüseyin Macit Yusuf da KKTC'nin tanınma sorunu olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın kendilerini tanımasını istedi.

Azerbaycan'daki Hocalı katliamının benzerinin KKTC'de Kanlı Noel'de yaşandığına dikkati çeken Yusuf, yarın Lefkoşa'da Azerbaycan ile ilgili bir anma programı olacağını ifade etti.

Yeni Azerbaycan Partisi İdare Heyeti Üyesi Elşad Mirbeşiroğlu ise Ermenistan'ın, Hocalı şehrinde 21. asrın en kanlı soykırımını yaptığını vurguladı.

Hocalı'da resmi rakamlara göre 63'ü çocuk, 107'si kadın, 70'i yaşlı 613 kişinin öldürüldüğünü ama gerçekte ölü sayısının daha fazla olduğunu aktaran Mirbeşiroğlu, yaşananların unutulmaması gerektiğini, unutulduğunda ise tarihin kendilerini affetmeyeceğini belirtti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Dilek Çınar, Karabağ'da kazanılan zaferin çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Bütün insanlığın önünü açacak adım, yine bu topraklardan yükselmiştir. Bu topraklar kanla ve gözyaşıyla anılan topraklar olmayacak. 100 yıl önce İstiklal Savaşı'mızda olduğu gibi zaferleriyle, kahramanlıklarıyla anılan topraklar olacak." ifadelerini kullandı.

Karabağ zaferinin bütün dünyaya bir model sunduğuna işaret eden Çınar, 30 yıllık işgalin ardından 44 günde zafer getiren bu modelin, Asya'nın güvenliğini sağlayabileceğini kaydetti.

İstanbul'da Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı yapıldı
İstanbul'da Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı yapıldı

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İnsan Hakları, Azerbaycan, Demokrasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "Azerbaycan ile Kardeşlik Konferansı" yapıldı - Son Dakika
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