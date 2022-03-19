İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu - Son Dakika
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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu

19.03.2022 11:15
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Kentte 17 Mart'ta başlayan ve gece saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik kazaları meydana geldi.

Büyükçekmece TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Edirne istikametindeki ulaşım uzun süre tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle bölgede uzun trafik yoğunluğu oluştu.

Gece saatlerinde ise hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle yollarda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yerlerde kar yağışı nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Başakşehir Kayaşehir'de gece saatlerinde karla kaplanan yolda seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün güçlükle ilerlediği görüldü. Yine Başakşehir'de sürücüsünün kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği bir otomobil devrildi.

Beşiktaş Ortaköy Portakal Yokuşu Caddesinde karlı yolda araçların zorlukla ilerlediği, vatandaşların ise yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Kar küreme aracında yangın çıktı

Etiler'de gece saatlerinde yolda çalışma yapan kar küreme aracında çıkan küçük çaplı yangın, kısa sürede söndürüldü.

Fatih Çapa'da buzlanan yolda kayan bir taksi, başka bir taksiye çarparken, Beyoğlu Sütlüce'de karla kaplanan bir sokakta seyir halindeki araç kayarak yol kenarına bırakılan inşaat demirlerine çarptı.

Şişli Kuştepe İnönü Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, yokuştan kayarak park halinde bulunan bir araca çarptı.

Üsküdar Ferah Mahallesinde bir otobüsün, kayganlaşan yolda duramayarak park halindeki bir otomobile çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar Denizköşler Caddesinde bazı araçlar gece saatlerinde buzlanan yolda ilerlemekte zorlandı.

Bazı ilçelerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu - Son Dakika


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