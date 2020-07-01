İstanbul'da İsrail'in "ilhak planlarına" karşı protesto - Son Dakika

İstanbul'da İsrail'in "ilhak planlarına" karşı protesto

İstanbul'da bir grup, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti.

İstanbul'da bir grup, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti.

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İsrail'in Levent'teki Başkonsolosluğu önünde toplanan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, dövizlerle İsrail'in baskı ve işgal politikalarını protesto etti.

Eylemciler adına basın açıklamasını okuyan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu Üyesi Naz Şakar, grup olarak İsrail'in yıkılması gerektiğini savundukların ve iki devletli çözüme de karşı olduklarını söyledi.

Şakar, ABD'nin "yüzyılın planı"ndan güç alan İsrail'in, Filistin'i yutmak üzere bugün harekete geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ürdün Nehri Vadisi ve Batı Şeria'nın bazı kesimlerini ilhak ettiklerini ilana hazırlanıyorlar. İlk başta Batı Şeria'nın yüzde 3'lük bölümünü oluşturan Siyonist yerleşimler için ilhak açıklayacaklar, ardından yüzde 27'lik bölümü daha ABD emperyalizmi ile birlikte çizecekleri haritalara uygun biçimde ilhak edecekler. Tekrar söylüyoruz: İsrail, her fırsat bulduğunda topraklarını, çevresindeki halkların yaşadığı yerleri 'fethederek' genişleten ve bunu gelecekte de yapacak olan bir oluşumdur. Manifestomuzda İsrail'in bir kanser hücresi olduğunu söylemiştik. bir kez daha tekrarlıyoruz, bir kanser hücresi ile bir arada yaşamak mümkün değildir. İsrail, yıkılmalıdır."

Bugüne kadar yapılan diplomatik müzakerelerin İsrail'in elini güçlendirdiğini aktaran Şakar, "Şimdi, Siyonist İsrail'i daha önceki işgal girişimlerinden geri çeviren şeyin ne olduğuna bakılmalıdır. Bu işgalci güç Gazze'den nasıl çıkarıldıysa, Lübnan'dan nasıl kovulduysa, 48 topraklarında nasıl korku dolu yıllar yaşamışsa, bugün de hak ettiği aynısıdır." dedi.

Filistin meselesi, Türkiye'nin emekçi halkının da meselesi olduğunu öne süren Naz Şakar, "Filistin halkına zulmeden emperyalizm ve Siyonizm, Türkiye işçi ve emekçilerinin de kanını emmektedir. Bugün Batı Şeria'daki Siyonist ilhak, bizim siperlerimize yapılmakta olan bir taarruzdur. Bunun için, dün olduğu gibi bugün de bu topraklarda Siyonizme karşı gerçek ve etkili bir karşı duruş gerçekleştirmek vazifesi ile karşı karşıyayız. Halkımızı bu doğrultuda mücadeleye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'le diplomatik ilişkileri sürdüren devletleri de eleştiren Şakar sözlerini, "Gerçekten Filistin'in dostu olanların bugün, yeni ilhaklar karşısında yapması gereken, bu gayrimeşru oluşum ile tüm ilişkilere son vermektir.

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları olarak biz, Siyonist oluşumun yeni ilhak planlarına bu topraklarda gereken yanıtı vereceğiz. Bizler, İsrail'in varlığına olduğu gibi, elbette yeni ilhaklarla 1948'den bu yana sürdürdüğü işgali genişletmesine de karşıyız." diye tamamladı.

Batı Şeria, İstanbul, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da İsrail'in 'ilhak planlarına' karşı protesto - Son Dakika

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