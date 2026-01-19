İstanbul'da Kar Neşesi - Son Dakika
İstanbul'da Kar Neşesi

İstanbul'da Kar Neşesi
19.01.2026 16:30
İstanbul'da kar yağışı aileleri ve çocukları Çamlıca Tepesi'nde bir araya getirdi.

İSTANBUL' da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentin birçok noktasında aralıklarla devam ediyor. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen aileler ve çocukları da karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı başta yüksek kesimler olmak üzere birçok noktada etkili oldu. Yağışın ardından Üsküdar Çamlıca Tepesi de beyaz büründü. Okulların yarıyıl tatilinde olmasını da fırsat bilen aileler, çocuklarıyla Çamlıca Tepesi'ne gelerek kar topu oynadı. Kimi kardan adam yaparken, kimi de kaydı. Gezmek için gelen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çektirdi

'İSTANBUL'DA ÖZLENEN BİR SAHNE'

Ailesi ile Çamlıca'ya gelen Ufuk Yıldız, "Gerçekten, çok güzel oldu. İstanbul'da özlenen bir sahne. Şu an da çok güzel yağıyor. Hava da çok güzel, çok da soğuk değil. Kar havayı yumuşattı. Beklenen kar İstanbul'a geldi. Kaç günden beri çocuklar 'okul tatil olsa da kar oynasak' diye hayal ediyorlardı. Biz de hazırlığımızı yaptık. Kar yağdığını görünce bugün hemen dışarı çıktık. Yaklaşık yarım saattir buradayız, bir yarım saat daha durur herhalde gideriz. Çünkü hava biraz sertleşmeye başlayacak gibi, rüzgar esiyor" dedi.

'KAR NEŞESİYLE GELDİK'

Kerem Yıldırım, "Üsküdar'dan Çamlıca Tepesi'ne geliyoruz. Buradan bütün Üsküdar halkına sesleniyorum; herkes gelsin, kar neşesiyle geldik. Bir yandan kartopu savaşı yapıyoruz, bir yandan kardan adam yapıyoruz. Kardan adamımız bozuldu. Üzüldük ama güzeldi" diye konuştu.

Mert Osman Uzuntepe, "Polonezköy'e gidecektik ama burada kar yağdığını görünce burası daha yakın olduğu için geldik. Kardan adam yapıyoruz, birbirimizle kartopu savaşı yapıyoruz, günümüz iyi geçiyor. Sömestir tatilinde ödev yapmaktansa dinlenmek için iyi bir fırsat. Bu fırsatı da iyi değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'ÇAMLICA ÇOK GÜZEL BİR YER, ÇOK KAR ALIYOR'

Ateş Atasoy, "Çamlıca çok güzel bir yer, çok kar alıyor. Ben Ataşehir'de yaşıyorum, İstanbul'un her yerine yağmış ama bir bizim oraya yağmadı. O yüzden buraya geldik, şuan çok eğleniyoruz" dedi.

'KAR YAĞIŞINI SEVMEYEN ÇOCUK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Kar yağışını çok sevdiğini belirten Elif Azra Kavak, "Çok seviyorum. Biz biraz daha alçaklarda oturduğumuz için kar yağışını çok fazla göremiyoruz. Çok eğlenceliymiş. Çok fazla kayamadım ama kar biraz daha düz olursa çok güzel kayılacağını düşünüyorum. Zaten kar yağışını sevmeyen çocuk olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

'KARLA OYNAMAKTAN BAYAĞI MUTLULAR'

Çocuklarıyla kardan adam yapmaya gelen Yunus Doğan, "Çocuklar evde sıkıldı. Biz de kar görmüşken çocuklar ile kardan adam yaparız dedik. Çocuklar da kar oynamayı çok seviyorlar. Evde de bayağı sıkıldılar. Televizyon, internet, tablet derken biraz dışarı çıksınlar, sosyalleşsinler, kendilerine gelsinler dedik. Karla oynamaktan mutlular" şeklinde konuştu.

'KAR YAĞIŞININ ÖZLEMİNİ ÇEKMİŞTİK'

Aslı Yıldız, "Çok heyecanlıyım. Çok fazla kar yağıyor, 15 tatile de denk geldi. Bu yüzden kar yağışının özlemini çekmiştik ve çok fazla kar yağdığı için çok eğleniyorum" dedi.

Kaynak: DHA

