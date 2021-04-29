İstanbul'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika

İstanbul'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla söyleşi gerçekleştirildi

29.04.2021 20:53
İstanbul'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla söyleşi gerçekleştirildi, System.String[]

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla düzenlenen söyleşi, kurumun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla düzenlenen söyleşi, kurumun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesinde, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yönettiği programa, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Vahdettin Engin ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak konuk oldu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, bu zaferin farklı alanlarda konuşulmasının büyük bir önem taşıdığının altını çizerek, "Biz, Kut'ül Amare Zaferi'ni üç ana bölümde ele alacağız bu programda. Birinci bölümde İngilizlerin Hint Okyanusu'ndan çıkıp Basra Körfezi'nden Kut'ül Amare'ye kadar gelen süreci konuşacağız. Sonra Kut'ül Amare günlerini ardından da teslim ve sonuçlarını, etkilerini konuşacağız." dedi.

İlk bölüm hakkında konuşan Zekeriya Kurşun, bu şanlı zaferi kutladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu programda akademik bir tahlil yapmak yerine meselenin özünü aktarmak niyetindeyiz ama şu cümleyle başlamak istiyorum. Kut 'ül Amare genellikle 1916 yılının nisan ayıyla ilişkilendirilerek çok hızlı bir şekilde süre olarak beş ay gibi bir kuşatmadan sonra tamamlanmış ya da biraz daha genişletenler bir yıllık süre içerisinde Çanakkale ile o süre içerisinde geçen süreçle izah ederler. Birazcık daha genişletenler de 1. Dünya Savaşı yıllarının nihayetinde Türk milletine bahşettiği önemli zaferlerden biri olarak ifade ederler. ya da İngilizler açısından İngilizlerin en büyük hezimeti olarak nitelendirirler. Bunun 3-4 yıllık veya birkaç aylık bir tanımlamayla anlaşılması mümkün değil. İngilizler Kut'ül Amare'ye 316 yılda, Bağdat'a da 317 yılda gelmişlerdir. Dolayısıyla biz Kut'ül Amare'den bahsettiğimizde aslında birkaç asırlık bir süreci anlatmamız gerekiyor. Yani sadece sonuçları üzerinden Kut'ül Amare'yi okursak tarihin oluş şeklini, gidişatını ve gelecekte bize hazırladığını anlamaktan mahrum kalırız."

Prof. Dr. Mustafa Budak da Kut'ül Amare günlerini stratejik boyutlarıyla anlattı.

İngilizlerin bu bölgeye hem ekonomik hem askeri hem de siyasi açıdan gördükleri bir potansiyeli değerlendirmek için geldiklerini aktaran Budak, şunları kaydetti:

"20. yüzyılın başlarında o bölge petrolüyle de dikkat çeken bir bölge haline geldi. Dolayısıyla İngiliz siyasetinin bir ayağı o bölgede Hindistan yolunun güvenliğini sağlamak diğer taraftan da yeni enerji kaynağı olan petrol alanlarını kontrol etmek, arkasında devam eden süreç içerisinde o petrolün dünya pazarlarına naklini temin edecek olan ulaşım güzergahlarını kontrol etmektir. İngiliz stratejisinin en önemli iki boyutundan birisi budur. Bu boyut günümüzdeki Irak ve Suriye'de devam eden mücadelenin de bir tekrarından ibarettir. O dönemdeki mücadele hangi hedefler ve amaçlar içerisinde yapılmışsa, günümüzde de sanki tarihin tekerrürünü biz izliyoruz. Bunu bilmek lazım bölge açısından."

Budak, Kut'ül Amare harekatının hedefinin Bağdat'ı ele geçirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada Kasım 1915'te gerçekleşen Selman-ı Pak Muharebesi, Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanıyor ve bunun üzerine İngilizler Kut'a çekiliyorlar. Bunun üzerine Aralık 1915'te bizim bildiğimiz Kut Kuşatma kuvvetleri gelip orayı kuşatıyor. O sırada Osmanlı 13. ve 18. Kolordular birleştirilerek 6. ordu teşekkül ettiriliyor. Bu tarihten sonra biz hep Halil Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı kuvvetlerinin Kut Kuşatması'nı görüyoruz. Yaklaşık 5 aya yakın bir kuşatma cereyan ediyor. O sırada lojistiği de kesildiği için İngilizlerin bir destek alma imkanı kalmıyor. Fotoğraflardan görüyoruz bir deri bir kemik kalmış askerler var. 1100 tane atı keserek İngilizler askerlere yediriyorlar. İster istemez teslimden başka bir çare de kalmıyor."

Vahdettin Engin ise Kut'ül Amare'nin çok büyük bir zafer olduğunu ve bunun önemsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle de Çanakkale, 1. Dünya Savaşı'nın, belki de bir yılda bitme ihtimali olan veya en azından müttefik ülkeler öyle düşünüyorlardı, 4 yıl uzamasına yol açtı. Benzer şekilde aslında Kut'ül Amare de o savaşın uzamasına yol açtı ve bunun bizim açımızdan önemi şu: Daha hemen savaşın başında mağlup olsak ve onlar çok daha güçlü olarak birçok bölgeyi işgal edecekler ve dolayısıyla geri çıkarmak onları artık çok daha zor olacaktı." ifadelerini kullandı.

"105. Yılında Kut'ül Amare Zaferi" söyleşisinin tamamı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Youtube kanalından izlenebilir.

İngilizler, İstanbul, Turizm, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Fenerbahçe'nin ilk yarıda penaltısı iptal edildi, Gökhan Gönül kızardı! Canlı anlatım Fenerbahçe'nin ilk yarıda penaltısı iptal edildi, Gökhan Gönül kızardı! Canlı anlatım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 25 yaralı Kırgızistan-Tacikistan sınırında taş atma kavgası çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 25 yaralı Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var
Ceza sahasına girmek üzere olan Davidson'u yere düşüren Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü Ceza sahasına girmek üzere olan Davidson'u yere düşüren Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü         
21:32
İlk yarıda Fenerbahçe'ye verilen penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi İlk yarıda Fenerbahçe'ye verilen penaltı, ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi         
21:06
Son Dakika: Thodex soruşturmasında 6 kişi tutuklandı Son Dakika: Thodex soruşturmasında 6 kişi tutuklandı         
19:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi         
19:06
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü         
17:15
Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı!         
17:03
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 21:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement