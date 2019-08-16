İstanbul'da sınır dışı edildiğini söyleyen Suriyeli Nidal Hüseyin: Ne pahasına olursa olsun geri...

İstanbul Valiliği'nin düzensiz göçle mücadele kapsamında kent genelinde operasyon başlatmasıyla, kaydı olmayan Suriyeliler İstanbul dışında gönderiliyor.

Fransız haber ajansı AFP, bazı Suriyelilerin de sınır dışı edildiklerini bildirdi.

Türkiye ile Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayeti sınırındaki Bab el Hava sınırında AFP'ye konuşan 48 yaşındaki Suriyeli Nidal Hüseyin de geçen ay İstanbul'dan Suriye'ye sınır dışı edildiğini söyledi.

Hüseyin, "Eşimi ve 3 çocuğumu İstanbul'da bıraktım. Ne pahasına olursa olsun geri dönmeye çalışacağım" dedi.

AFP, Hüseyin'in yaşadıklarından yola çıkarak Lübnan, Türkiye ve Ürdün'deki milyonlarca Suriyeli göçmenin durumunu yazdı.

Özellikle Türkiye ve Lübnan'da Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunda hükümetin büyük baskı yaptığını yazan AFP, Ürdün'de henüz böyle bir baskı olmasa da artan Suriyeli nüfusuyla ülkenin alt yapısı ve ekonomisinde sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirtiyor.

Beyrut merkezli araştırma merkezi Issam Fares Kamu Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Nasser Yassin, "Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin kesin çözümler henüz yokken, Suriyelilere karşı kampanyalar da artıyor. Komşu ülkeler artık altından kalkamıyor" diyor.

'Ölüm tehlikesi'

Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı yaklaşık 3.6 milyon, bu rakamla Türkiye en fazla Suriyeli göçmenin yaşadığı ülke konumunda.

AFP'ye konuşan "Hepimiz Göçmeniz" kampanyasının sözcüsü Yıldız Önen, "Tüm siyasi partilerin ve medyanın, Suriyelileri tüm sorunların kaynağı olarak görmesiyle düşmanca tavırlar arttı" diyor ve bu durumun da göçmenlerin yaşamlarını zorlaştırdığını söylüyor.

Önen'e göre, "Suriyelileri savaşın devam ettiği, özellikle bombardımanın sürdüğü İdlib'e göndermek ölüm tehlikesine atmak oluyor".

Türk hükümeti, Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiği iddialarını reddediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen ay yaptığı açıklamada "Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir" demişti.

Savaşın çıktığı 2011'den bu yana Türkiye'den yaklaşık 337 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkelerine geri döndü.

Lübnan da 2017'den bu yana Suriye'ye giden yaklaşık 325 bin Suriyelinin kendi rızalarıyla gittiklerini söylüyor.

Yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip Lübnan'daki Suriyelilerin sayısı 1.5 milyon civarında. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı Suriyelilerin sayısı ise yaklaşık 1 milyon.

Yassin'e göre özellikle Türkiye ve Lübnan'da siyasi partilerin göçmen karşıtı söylemleri siyasi ve seçim malzemesi olarak kullanılıyor.