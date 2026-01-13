İstanbul\'da Terör Operasyonları Artıyor

İstanbul'un 3 yıllık emniyet verilerini düzenlenen 'Medya Buluşmaları' programında açıklayan Vali Davut Gül, İstanbul'umuz da diğer illerde olduğu gibi en önemli başlığımız terör örgütleri. Terör örgütlerine yıl içerisinde 3 bin 186 operasyon oldu. 5 bin 883 kişi yakalandı. Bunların bin 249'u tutuklandı, bin 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engellenen terör eylemlerine baktığımızda da 2023'te 9, 2024'te 4, 2025'te 2 eylem engellendi" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentin 3 yıllık emniyet verilerini açıklamak için 'Medya Buluşmaları' programında medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'ndaki programda Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel de hazır bulundu.

'YIL İÇERİSİNDE 3 BİN 186 OPERASYON OLDU'

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuz da diğer illerde olduğu gibi en önemli başlığımız terör örgütleri. Yıl içerisinde 3 bin 186 operasyon oldu. 5 bin 883 kişi yakalandı. Bunların bin 249'u tutuklandı, bin 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engellenen terör eylemlerine baktığımızda da 2023'te 9, 2024'te 4, 2025'te 2 eylem engellendi. Terör örgütlerinin finansmanıyla ilgili yapılan operasyonlarda ve ele geçirilen para miktarını görüyoruz. 2023'ten 2025'e yaklaşık olarak 10 kat arttı. 3 milyon 680 binde 40 milyon 152 bin Türk lirasına çıktı" dedi.

'KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN HEMEN HEMEN TAMAMI AYDINLATILIYOR'

Vali Gül, "Bir diğer başlığımız asayiş. Burada kişilere karşı işlenen 8 önemli suç var. 2023'te 103 bin 410 olan suç sayısı, 2025 yılında 86 bin 524'e düşmüş. Geçen senede 93 bin 339'du. Baktığımız da yüzde 16 kişilere karşı suçlara düştüğünü görüyoruz. Nedir bunlar, öldürme, cinayet, kasten öldürme yüzde 24, 20 düşmüş. Kasten yaralama yüzde 14 düşmüş, cinsel suçlar yüzde 23 düşmüş. Kişilerin huzur ve güvenliğini bozma yüzde 26 düşmüş. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 20 düşmüş. Konut dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 37 düşmüş. Burada bir diğer önemli nokta aydınlatma oranları. 2023'te 97.6 iken geçen sene 98.7'ye çıkmış. Bu sene de 99.6. Bu, şu demek; kişilere karşı işlenen suçların hemen hemen tamamı aydınlatılıyor. ve bu aydınlatma oranları da yükseltiliyor. İstanbul'da 16 milyondan fazla insan yaşıyor. Dolayısıyla da olumsuz örnekleri her zaman görebiliriz. Ama iki sene öncesine göre yüzde16 düşmesi kolluk kuvvetlerimizin önemli bir başarısıdır" diye konuştu.

'ASAYİŞ OLAYLARINDA AMACIMIZ; YÜZDE 100 AYDINLATMA ORANI VE YÜZDE 100'DE ENGELLEME'

Gül, "Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığınızda 9 önemli suçtan yüzde 42 düştüğünü görüyoruz. İstanbul'da, Türkiye geneline göre daha fazla düştü. Türkiye genelinde bir iyileşme var. İstanbul'un ortalaması Türkiye geneline göre de daha iyi. 46 bin 858 olan rakam geçen sene 33 bin 646'ya düşmüş, bu sene de 26 bin 941'e düşmüş. Neredeyse yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Otodan hırsızlık yüzde 80 azalmış, evden hırsızlık yüzde 60 azalmış, oto hırsızlığı yüzde 65 azalmış, motosiklet hırsızlığı yüzde 66 azalmış, kapkaç yüzde 83 azalmış, yankesicilik yüzde 65 azalmış. Burada aydınlatma oranlarına baktığımızda yüzde 23 artış olduğunu görüyoruz. 2023'te mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 75.9'u tespit ederken şimdi 93.6'sını tespit edebiliyoruz. Amacımız yüzde 100'ü tespit etmek. Asayiş olaylarında ister cana karşı ister mala karşı işlenen suçlar da amacımız yüzde 100 aydınlatma oranı ve yüzde 100'de engelleme. Bu düşüşün önemli bir sebebi baktığımızda yakalama yükseldiğini görüyoruz. 2023'te 20 bin 933 kişi yakalamışken 2024'te 26 bin 672, 2025'te de 28 bin 24 kişi yakalandı. Her yakaladığımız kişi aslında sokakta işlenecek bir suçun önüne geçmiş oluyor. 2023'te 16 bin 274 kişi yakalanmıştı, 2025'te 17 bin 70 kişi pardon çok özür diliyorum bu silah sayısı yakalanan silah sayısı. Yakalanan silah sayısı 16 bin 274'te 17 bin 70'e. yakalanan kişi sayısına baktığımızda da 19 bin 251'den 16 bin 701'e düştüğünü görüyoruz. Her bir yasal düzenlemenin her bir uygulamanın alanda karşılığını görmüş oluyoruz" dedi.

'İŞ YERİ VE İKAMETE YÖNELİK KURŞUNLAMA OLAYLARI YÜZDE 50.2 AZALDI'

Vali Gül, "İş yeri ve ikamete yönelik kurşunlama olaylarının 2024 ile 2025 arasında yüzde 50.2 azaldığını görüyoruz. Bunun kadar önemli olan aydınlatma oranının yüzde 40 arttığını görüyoruz. Ama alınan önlemlerle yüzde 50 azalması, aydınlatmanın yüzde 93.4'e çıkması ve yüzde 40 artması bir kararlılığı, bir tedbiri bu konuyu kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere devletimizin milletimizin bütün paydaşlarımızın önemsediği ve bir tehdit olarak gördüğü anlamına geliyor. Burada 2 bin 931 sosyal medya hesabı kapatıldı diye bir bilgi var. Özellikle yaş 18 altındaki hemşerilerimizi, çocuklarımızı sosyal medya aracılığıyla bu tür suçlara yönlendiriyorlar. Dolayısıyla da biraz önce söylediğimiz arananların yakalanması ruhsatsız silahların yakalanması ne kadar önemliyse çağımızın maalesef bir silah olarak kullanılan farklı sosyal medya hesaplarının kapatılması, kontrol altına alınılması da o kadar önemli. Kaçakçılıkta da operasyon sayımız 3 bin 699'dan 3 bin 814'e çıkmış. Yakalanan kişi sayımız 5 bin 196, 4 bin 608, 5 bin 67 üç aşağı beş yukarı aynı seyirde devam ediyor. Tutuklanan kişi sayısı 98'den 271'e çıkmış" ifadelerini kullandı.

'UYUŞTURUCUDA OPERASYONUMUZ YÜZDE 44 ARTTI'

Davut Gül, "Uyuşturucu bir diğer başlığımız. Operasyon sayımız 7 bin 837'den 11 bin 316'ya çıktı. Yani yüzde 44 operasyonumuz arttı. Yakalanan kişi sayısı yüzde 46 arttı. 12 bin 554'ten 18 bin 385'e çıktı. Tutuklanan kişi sayısı yüzde 63 arttı. 9 bin 115'i çıktı. Adlı kontrolde yüzde 94 arttı. Baktığımızda ele geçirilen narkotik madde, uyuşturucu madde dediğimiz eroin ve türevleri yüzde 10 azaldığını görüyoruz. Ama hap ve benzeri narkotik ürünlerin yüzde 310 arttığını görüyoruz. Kenevirin de yüzde 240 arttığını görüyoruz. Ama genel anlamda baktığımızda yakalanan uyuşturucu miktarı yüzde 280'lerin üzerinde" dedi.

'TRAFİKTE CAN KAYBININ AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Vali Gül, "Trafikte can kaybımız, 2023'te 157 2024'te 166'ya çıkmış bu sene de 134'e düştü. 2023'le 2025'i kıyasladığımızda can kaybının azaldığını görüyoruz. Araç sayımız yüzde 15 artmış görevli ekip sayımız yüzde 88 artmış, denetim sayımız yüzde 110 artmış, işlem sayımız yüzde 33 artmış. Dolayısıyla da ölümlü kaza oranımız yüzde 12 azalmış. Yaralamalı kaza sayımız yüzde 53 artmış. Buradaki daha çok motor ve motokuryelerin karıştığı kazalar yaralamalı kaza olarak gündemimize geliyor. Yayaların can kaybı da 47'den 50'ye çıkmış sonrasında bu sene 36'ya düşmüş. Trafik denetimlerini görüyoruz özellikle okul servisleri 25 bin 456'dan 42 bin 591'e çıkmış yani yüzde 67 daha fazla denetim var. Ticari taksilerde yüzde 86 denetim artmış. 2 yıl içerisinde çakarlı araçlarda denetlenen çakarlı araç sayısına baktığımızda 9 bin 157 2023'te, 11 bin 715 2024'te, 14 bin 95'te 2025'te. Sahte çakarlara ceza anlamında ceza arttı. 6 bin küsür olan ceza 136 bin liralara çıktı. Muhtemelen 2026 içerisinde çakarlı araçlarda yapılan denetim sayısı 16 bin 17 binlere çıkacak. Ceza oranı da 10' larda, 20'lerde kalacak diye tahmin ediyoruz" diye konuştu.