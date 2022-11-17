Mesai bitiminde bastıran yağış sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi - Son Dakika
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Mesai bitiminde bastıran yağış sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi

17.11.2022 18:42

İstanbul'da akşam mesai bitiminde yağışın bastırmasının ardından trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. D-100 ve TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına gelirken sahil yolunun ise açık olduğu bildirildi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Avcılar'a kadar trafik yoğunluğu gözlenirken, O-3 Otogar bağlantı yolunda da trafik yavaş ilerliyor. Avcılar Parseller'de yoğunlaşan trafik, Büyükçekmece'ye kadar ağır seyrediyor. Ankara istikametinin ise karşı yola göre daha akıcı olduğu görülüyor.

SAHİL YOLU AÇIK

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Maltepe arasında karşılıklı olarak trafik çok yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından başlayan yoğunluk, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. TEM Ümraniye mevkisi ile köprü girişlerinde de yine trafik yoğunluğu mevcut. Yenisahra'dan Maltepe'ye kadar trafik yoğun seyrederken, Maltepe ve Tuzla arasında sahil şeridinde yoğunluk gözlenmiyor. Şile Yolu, Tepeüstü- Üsküdar yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 90'A YÜKSELDİ

Öte yandan, hafif şekilde etkili olan yağış sebebiyle ıslanan yollarda meydana gelen hasarlı trafik kazaları da yoğunluğu artırıyor. Mesaiden sonra başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) cep trafik uygulamasına göre saat 17.53 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mesai bitiminde bastıran yağış sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi - Son Dakika
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