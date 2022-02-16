İstanbul'da üç üniversite sağlık alanında biyoteknoloji çalışmaları için merkez kurdu - Son Dakika

Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) tarafından kurulan "Sağlıkta Biyoteknoloji Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABIOTEK)" için ilk adım atıldı.

Sağlıkta önemli buluşların yapılması ve yenilikçi ürünlerin tasarlanarak dünyaya sunulması amacıyla üç üniversitenin iş birliğiyle YTÜ'de açılan merkezin tanıtım töreni, Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Törende, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, SABIOTEK'in kurulmasıyla ilgili protokolü imzaladı.

İş birliği kapsamında SABIOTEK'te, "epilepsi hastalarının tedavisine yönelik beyine hızlı ilaç verilebilmesi için çip yerleştirilmesi", "beyin kanserleri ve beyin tümörlerinde tanı için kit üretimi", "yapay kornea üretimi", "üç boyutlu yazıcılarla yapay kemik üretimi", "felçli hastalar için sinir tamir yamaları üretimi", "şırıngasız aşı", "vücutta doku üreten kolajen yamaların üretimi" gibi birçok proje yürütülecek.

"Ülkemize ve dünyaya faydalı projeler üreteceğiz"

İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, sağlık biyoteknolojisi alanında Türkiye'nin lider üç üniversitesinin bir araya geldiğini söyledi.

Yılmaz, "Muhteşem bir bilimsel çalışma, proje, şirketleşme, patent geliyor. Büyük startuplar da buradan doğacak. Ülkemize, tüm bilim camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da Türkiye'de üniversitelerin genelde kendi içerisinde bireysel araştırmalara yöneldiklerini belirterek, bu projeyle farklı üniversitelerin altyapılarını ve kurum kültürlerini değerlendirmeyi, böylece yeni bir araştırma iklimi ortaya çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

YTÜ ve Marmara Üniversitesiyle birlikte, geleceğin çok önemli bir sağlık biyoteknoloji araştırma merkezinin kurulmasına öncülük ettiklerini belirten Aydın, rektörlere teşekkür etti.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise bu projede yer almaktan gurur duyduklarını söyledi. Hedeflerinin, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı olabilecek ve ürüne dönüşen çıktıları üretecek projeler yapmak olduğunu anlatan Kurt, "Tüm imkanları kullanacağız. Hem akademik hem de laboratuvar altyapısıyla ülkemize ve dünyaya faydalı projeler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Robotik teknoloji ile İspanya ve Türkiye'deki öğrenciler uzaktan doku üretti

Program kapsamında seminer ve biyoteknoloji çalıştayı da gerçekleştirildi. Fransa, İspanya ve Romanya'dan bilim insanlarının yer aldığı seminerde, uluslararası üniversitelerle iş birlikleri, salgın süreçlerinde laboratuvarlara robotik uygulamalarla uzaktan erişim ve buna yönelik uygun müfredatın geliştirilmesi konuları ele alındı.

Çalıştayda, üç üniversitenin bilim insanlarınca yapay doku üretiminin yanı sıra virüslerle ilgili tanı ve tedaviler, kanser türlerinin teşhis ve tedavilerine dair bilimsel araştırma ve tasarımlar gerçekleştirildi.

Çalıştay kapsamında, robotik teknoloji ile Marmara Üniversitesi'nde yapılan doku üretimine İspanya'daki öğrenciler uzaktan erişimle katıldı.