İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü... - Son Dakika

Bahçelievler'de ise 74.45 gram skunk, hassas terazi, 765 lira ele geçirildi. Şüpheli Berat B. ve Mehmet Emin İ. gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda 1.4 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 49.7 gram toz kokain, 7 gram skunk, 8 bin 695 lira ele geçirildi. Şüpheli Çağatay A. gözaltına alındı.

Tuzla'da 2 ruhsatsız tabanca, 20 adet 7.65 çapında fişek, 4 parça satışa hazır halde 6.7 gram narkotik madde, 1 hassas terazi, narkotik içimi için kullanılan bong düzeneği, 6 bin 200 lira ele geçirildi. Şüpheli Nuri D. gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde 49.5 gram metamfetamin, 5.1 gram taş kokain 4 uyarıcı hap, 40 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirilirken Kenan K. (41) gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'ın talimatıyla Tuzla , Bahçelievler , Beylikdüzü , Zeytinburnu ve Ataşehir 'de İlçe Emniyet Müdürlüklerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

İstanbul 'da 5 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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