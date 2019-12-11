İstanbul'daki Orta Asyalı çocuklara kışlık giysi yardımı - Son Dakika
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İstanbul'daki Orta Asyalı çocuklara kışlık giysi yardımı

6 saat önce

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, İstanbul'da yaşayan Orta Asyalı ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.

İstanbul'daki Orta Asyalı çocuklara kışlık giysi yardımı, System.String[]

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, İstanbul'da yaşayan Orta Asyalı ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımında bulundu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Pendik'te, aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi 300 çocuğa mont, bot, atkı, bere ve eldiven hediye edildi.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, Hakkari, Şırnak, Hatay ve Adana'daki çocuklara kış yardımı yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

" Türkiye'deki kış yardımlarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda Bitlis, Bingöl, Kahramanmaraş, Ağrı, Kars, Mardin ve Şanlıurfa'ya gidecek olan ekiplerimiz oradaki çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere de kışlık yardımında bulunacak. Bu yıl Türkiye'de 11 bin çocuğumuza kışlık giysi hediye etmeyi planlıyoruz."

WEFA'nın kış yardımları şubat sonuna kadar devam edecek.

İstanbul, Türkiye, Pendik, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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