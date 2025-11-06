Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı - Son Dakika
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
06.11.2025 10:10
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı analizlerde kan ve saç örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanmayan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi. 8 ünlü isimde yasaklı madde tespiti pozitif çıkmıştı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

Yorumlar (5)

    Yorumlar (5)

  • Ali Levent :
    Eee? Ne oldu şimdi? Bu isimleri toplum nezdinde linç ettiniz, hayatta kendi başarısızlıklarının ezikliğini yaşayan herkes linç histerisine kapılıp yargıladı ve infaz etti. Şimdi de pardon mu diyeceksiniz? Yarın başkalarına da pardon diyecek misiniz? 39 19 Yanıtla
    Uğur Kart:
    BAHSETTİĞİN İSİMLER HALK İÇİN FAYDALI İŞLER YAPAN BİREYMİŞ GİBİ BAHSETTİN ALİ NORMAL BİR VATANDAŞ ONLARDA NEYİN LİNÇİNDEN BAHSEDİYORSUN 1 0
  • Atalay k:
    Boş bir yaygara koparildi, bu insanların kişilik hakları zedelendi. Şov yapmaktan sıkılmadınız mi 16 8 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Kanıt yoksa neye göre tahlil yapıldı bırde basında alenen yazıldı şimdıde tahliller temiz pekala neye göre bu karar 10 4 Yanıtla
  • d6t5922fw6:
    toplumun önünde linç ettiniz şimdi pardon temiz çıktınız diyorsunuz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
