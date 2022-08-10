İstanbul polisinden 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
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İstanbul polisinden 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu

10.08.2022 11:46
İstanbul polisinden 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul polisi, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya uzanan 'TOTOBO' yasa dışı bahis çetesine 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

İstanbul polisi, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya uzanan 'TOTOBO' yasa dışı bahis çetesine 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda yakalanan 62 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan milyonlarca lira değerlerinde lüks araçlar, çok sayıda silah ve para ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis)" suçlarının şüphelilerine yönelik 8 ilde 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar dahilinde şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar TL para trafiği olduğu anlaşıldı. Tespit edilen para trafiğinin bir kısmının Kuzey Makedonya' ya kadar uzandığı, şahısların İstanbul'da kurmuş oldukları paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, değeri milyonlarca TL'yi bulan lüks araçlara bindikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca aylık kiraları 50-60 bin TL'yi bulan lüks sitelerde ikamet ettikleri de öğrenildi. Yasa dışı bahise aracılık ettiği değerlendirilen paravan şirketler ile toplam 733 banka hesabına bloke konuldu.

'TOTOBO' isimli yasadışı bahis çetesine yönelik 5 Ağustos günü İstanbul'un 17 ilçesi ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde 270 ekip ve 730 polisin katılımıyla hava destekli operasyonlar düzenlendi. Liderliğini Ö.G., isimli şahsın yapmış olduğu örgütün 62 şüphelisi operasyonlarda yakalandı. Şüpheli şahısların birçoğunun farklı terör örgütlerinden ve silahlı yaralama olaylarından suç kayıtları olduğu da öğrenildi.

Silahlar ve elektronik cihazlar ele geçirildi

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; 94 adet cep telefonu ve 88 adet sim kart, 52 adet banka kartı, 15 adet bilgisayar ve 2 adet bilgisayar kasası bulundu. 1 adet kamera, 2 adet tablet, 1 adet kuru sıkı tabanca, 50 adet kuru sıkı fişek, 12 adet tabanca ve 16 adet şarjör, 160 adet fişek yakalandı. Ayrıca, 7 bin 677 Dolar, 2 bin 855 Euro, 145 bin 335 TL para, 15 adet hard disk, 38 adet flash bellek, 2 adet sahte kimlik ve 2 adet çek, 3 adet banka dekontu, 6 adet hafıza kartı, 1 adet çelik yelek, 2 adet telsiz, 1 adet gaz bombası, dokümanlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 şahıs cezaevine gönderildi

Konu ile ilgili olarak yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 49 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 1 şahıs serbest bırakıldı. 12 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Makedonya, İstanbul, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul polisinden 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul polisinden 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
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