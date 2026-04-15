İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Uzun: Doktorlara saldıranlara da 180 bin TL para cezası uygulansın

İstanbul Tabip Odası’nın 19 Nisan’da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Dr. Nedim Uzun önemli açıklamalarda bulundu. Odanın mevcut yapısını eleştiren Uzun, hekimlerin kuruma aidiyet hissetmediğini vurgularken, seçimlerin yalnızca sağlık çalışanlarını değil tüm İstanbul’u ilgilendirdiğini söyledi. Sağlıkta şiddet, muayene süreleri ve hekim haklarına ilişkin önerilerini de sıralayan Uzun, dikkat çeken mesajlar verdi.

"MEVCUT YÖNETİM YETERİ KADAR AKTİF DEĞİL"

“İstanbul Tabip Odası dünyanın en büyük tabip odası ama dünyanın en etkisiz tabip odalarından birisi” diyen Dr. Nedim Uzun, mevcut yönetimin yeterince aktif olmadığını savundu. Odanın büyüklüğüne rağmen etkisiz kaldığını ifade eden Uzun, daha güçlü bir temsil gerektiğini belirtti.

HEKİMLER ODAYA AİDİYET HİSSETMİYOR

Uzun, hekimlerin oda ile bağlarının zayıfladığını dile getirerek “Meslektaşlarımız kendilerini mevcut İstanbul Tabip Odası’na ait hissetmiyorlar” ifadelerini kullandı. Bu durumun meslek örgütü açısından ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

SEÇİM 17 MİLYONU ETKİLEYECEK

Seçimlerin kapsamının yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı olmadığını belirten Uzun, “Bu seçim sadece hekimleri değil, 17 milyon İstanbulluyu da doğrudan etkileyecek bir seçim” dedi. Sağlık politikalarının toplumun tamamını ilgilendirdiğine dikkat çekti.

SAĞLIKTA ŞİDDETE CEZA ÖNERİSİ

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Uzun, “Doktorlara saldıranlara da 180 bin TL para cezası uygulansın” önerisinde bulundu. Caydırıcı cezaların artırılması gerektiğini savundu.

ÖZEL HEKİMLERİN HAKLARI GÜNDEMDE

Özel sektörde çalışan hekimlerin haklarına da değinen Uzun, “Özel hekimlik yapan meslektaşlarımızın yeşil pasaportu yok” diyerek bu alandaki eşitsizliğe dikkat çekti.

"MUAYENE SÜRELERİ DÜZELTİLMELİ"

Sağlık sistemindeki yoğunluğa değinen Uzun, “5 dakika içerisinde muayene olmaz, bu doğru değil” sözleriyle mevcut uygulamaları eleştirdi. Daha nitelikli sağlık hizmeti için sürelerin artırılması gerektiğini ifade etti.