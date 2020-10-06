İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü - Son Dakika

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un 97 yıl önce bugün düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

13 Kasım 1918 sabahının İstanbul için karanlık olduğunu belirten Yerlikaya, "55 gemi ile başlayan işgali, Haydarpaşa'dan takip eden Atatürk, 'Geldikleri gibi giderler' diyor, milli irademizi, aleme beyan ediyordu. Başkomutanımız, İstiklal Şairimizin tarif ettiği cepheden emindi." diye konuştu.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu cephe, komutanını yanıltmadı. 'Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' beyti, İstanbul'da tecelli etti. Anadolu'daki her çarpışmada akan kanlarımız, toprağa düşen canlarımız, yılmaz irademiz bir sel gibi, önüne çıkan her engeli aştı. İstanbul'u namahrem elinden kurtardı. Geldikleri gibi gittiler. Düşman, ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak 6 Ekim'de çekip gitti. Cihanın yarısı İstanbul ve aziz milletimizin her türlü varlığını korumak için aynı ruh, aynı duruş, aynı iman ve aynı iradeyle nöbetteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızın ruhu şad, vatan cephemiz ebede kadar sarsılmaz olsun."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un kurtuluşunun milletin varlık ve onur mücadelesinin; özgürlük ve bağımsızlık sevdasının en değerli ifadelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın azizi kahramanlarının emanetidir. Çağdaş ve güçlü bir Cumhuriyet'in olumlu yurttaşları olarak İstanbul'a sahip çıkmak, bu eşsiz şehri mutlu ve müreffeh kılmak, dünya başkenti olma vasfını daha da ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bu azim ve ilhamı veren, İstanbul'a değer katmış herkesi minnet ve şükranla yad ediyoruz."

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı.

Törene İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Valilik ve İBB yetkilileri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve askeri erkan katıldı.

Törene katılanlar, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Anıtı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü - Son Dakika


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