İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak - Son Dakika

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, yarısı çocuklar için olmak üzere 20 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 25-28 Aralık'ta, Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan "12. Gece" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, John Steinbeck ve Boris Vian'ın yazdığı "Karıncalar - Bir Savaş Vardı" Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde ve Moliere'in saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alan oyunu "Hastalık Hastası" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp Yiğit Sertdemir'in yönettiği "Hayal-i Temsil", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ABD toplumunun vitrininde sunulan kutsal aile kavramının irdelendiği "Vahşi Batı", Ümraniye Sahnesi'nde John Patrick'in kaleme aldığı iki perdelik oyun "Tatlı Kaçık", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı "Matruşka" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının öyküsünün aktarıldığı "Çin Sabahta" sahnelenecek.

Oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlayan Saadet Hanım'ın bankada yaşananlardan dolayı başına gelenleri konu alan "Saadet Hanım" oyunu 26-28 Aralık'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise 26-27 Aralık'ta "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.

"Yaşayan Sayfalar" isimli yeni oyunun Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergileneceği 29 Aralık'ta ayrıca "Polyanna" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Rüya" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Ümraniye Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Karden Kasaplar'ın yazdığı "Bir Peri Masalı Radyum Kızları"nı Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Gökçe Kurt Elitez'in derleyip yönettiği "Bir Nefes Dede Korkut"u Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Normandiya Çıkarması yapılırken, hemen yakınında bulunan Arromanches'daki bir at kasabının kızlarını evlendirmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün yapmaya çalışmasını konu edinen "Kasaplığın El Kitabı"nı Cevahir Sahneleri Salon 1'de, ilk kez sahnelenecek "Hanımefendinin Ziyareti" ise Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 24-29 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Sait Faik Abasıyanık'ın eserinden uyarlanan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" 26-28 Aralık'ta Garibaldi Salon 2'de sahnelenirken, Yahya Kemal'in şiirleriyle geçmişe bir yolculuk yaptıran "Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal)" 24-28 Aralık'ta Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde oynayacak.

Zeytinburnu Sahnesi'nde 27-29 Aralık'ta Anton Çehov'un yazdığı, Zafer Alagöz'ün yönettiği "Aziz Dostum Çehov" izlenebilecek.

Sahne sanatları ve konserler

Bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", 23 Aralık'ta Grand Pera'da Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle başlayacak. Festivalin ikinci gününde ise Yavuz Bingöl vereceği konserde, kadim Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarla sahne alacak. Bingöl'ün ardından Azerbeycanlı usta sanatçı Alim Qasimov kızıyla birlikte sevilen şarkılar seslendirilecek.

Dasdas Sahne'de Yasmina Reza'nın yazıp Zeynep Avcı'nın yönettiği "Vahşet Tanrısı" 24-26 Aralık'ta sahnelenecek.

Yapı Kredi Bomontiada Performans Salonu 25 Aralık'ta Ayşegül Cengiz Akman tarafından kurulan teatr.ist'in ilk projesi olan "Tekinsiz" adlı oyuna ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de arabesk ve fantezi müziğin öncülerinden Ümit Besen, 26 Aralık'ta şarkıcı Kalben, Selin Sümbültepe ve Melike Şahin ile birlikte İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak.

Erol Evgin, 29 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde vereceği "Yeni Yıl Konseri" ile müzikseverlerle buluşacak.

Sergi ve Paneller

Turgay Noyan'ın "Deniz Fotoğrafları Sergisi" TEGV yararına 23 Aralık'ta İstanbul Deniz Müzesi'nde açılacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 24 Aralık'ta Ali Ayçil'in hazırlayıp sunduğu "Şiirle Gelenler" seminer dizisi kapsamında "Milli Şiir'den Sivil Şiir'e Bir Modernleşme Hikayesi" konuşulacak.

Türkiye Yazarlar Birliğinin bu yıl 11'incisini düzenlediği Edebiyat Festivali, "Edebiyat ve Gençlik" temasıyla 26-28 Aralık'ta sanatseverleri ağırlayacak.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Babıali Hatıraları"nda Coşkun Yılmaz'ın 28 Aralık'taki konuğu duayen gazeteci ve eleştirmen Doğan Hızlan olacak. Katılımcılar gazetelerin yayın merkezlerinin Babıali yokuşundan İstanbul'un farklı yerlerine dağılmadan önceki yıllarını Doğan Hızlan'ın hatıralarında dinleyecek.