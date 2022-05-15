İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil - Son Dakika
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İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil

15.05.2022 08:27

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Son dönemde PKK terör örgütü üyeleriyle yaptığı görüşmelerle gündeme gelen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" açıklamasını değerlendirirken; "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

"YANLIŞ BİR ALGI VAR BUNU AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÜYELİK İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO girişimlerine ilişkin değerlendirmesinde "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu konuda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın NATO çıkışı sonrası İsveçli Bakan Linde'den dikkat çeken PKK çıkışı: Terör örgütü olduğuna inanıyoruz
Linde, terör örgütü YPG/PKK üyesi İlham Ahmed ile geçtiğimiz yıl bir görüşme gerçekleştirmişti.

LINDE SIK SIK TERÖRİSTLERLE BİR ARAYA GELİYOR

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ve beraberindekiler, geçtiğimiz yılın kasım ayında YPG'li teröristlerle bir araya gelmiş ve görüşmede terör örgütüne maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılmasının kararlaştırıldığı ortaya çıkmıştı. Linde bu yıl içinde de yine terör örgütü PKK yanlısı olan İran asıllı Amineh Kakabahev ile bir araya gelmişti.

Erdoğan'ın NATO çıkışı sonrası İsveçli Bakan Linde'den dikkat çeken PKK çıkışı: Terör örgütü olduğuna inanıyoruz
Linde, PKK'lı Ahmed ile bu yılda bir görüşme gerçekleştirdi.
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Finlandiya, İsveç, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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