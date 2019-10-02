İzmir Büyükşehir, Aliağalı üreticilere küçükbaş hayvan hibe etti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi konusundaki çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen törenle yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 13'ü kadın 25 üreticiye toplam 98 adet küçükbaş hayvan hibe edildi. Köylülere hayvanları İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu törenle armağan etti.



Aliağa ilçesinde ilk kez yapılan küçükbaş hayvan hibesinde konuşan Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa verdiği destekle işsizliğe çare ürettiğini söyledi ve üreticiyi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Özuslu, "Küçükbaş hayvan dağıtımlarımız devam ederken, zeytinciliği, arıcılığı destekliyor, fidan dağıtıyor, eğitim veriyor, makine ve tesisat sağlıyoruz. Üreticimizin ayağa kalkmasını, üretmesini istiyoruz. Çünkü işsizliğin tek bir panzehiri var; o da üretim. Dağıtılan bu koyun ve keçiler size AŞ olacak, çocuklarınıza umut olacak, sürünüzü büyütürseniz elde ettiğiniz sütten yaptığınız peynirler yurt dışında satılacak, refahınız artacak. Türkiye'nin refahı artacak" diye konuştu.



Başkan Soyer'e teşekkür



Törende konuşan Aliağa Ziraat Odası Başkanı Mesut Gün ise sanayinin içinde sıkışıp kalmış Aliağalı üreticiler için İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğinin çok değerli olduğunu söyleyerek, "Başkanımız Tunç Soyer'in verdiği destekle Aliağa sadece sanayi ile değil tarımsal alanda da söz sahibi olacak. Çok teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından yapılan kura çekimi ile üreticiler sakız ve kıvırcık cinsi koyun ve koç aldı.



"Bu koyunlar bizim geçim kapımız"



Küçükbaş hayvan desteği alan kadın üreticilerden Emine Borazan hedefinin örnek üretici olmak olduğunu belirterek, "Büyükşehir'in desteğinden ötürü çok sevinçliyim. Hayvan sayımı çoğaltıp, sürü yapmak, sütümü peynirimi elde etmek istiyorum" diye konuştu. Emine Borazan'ın oğlu Caner Borazan ise daha önce özel sektörde çalıştığını ancak artık üretici olmayı seçtiğini kaydederek, "Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum. Bu işi büyütüp, geliştirmeyi hedefliyorum. Bugün aldığımız destek bu hedefimin ilk harcı" dedi. 16 yaşından beri hayvancılıkla uğraşan Mehmet Bayat ise, "Başkanımızdan Allah razı olsun. İşimi büyütmek, çocuklarıma devretmek istiyorum. Büyükşehir'den aldığımız destekle oğlum için bir geçim kapısı sağlamış olacağım" diyerek duygularını ifade etti.



"Tunç Soyer'i çok sevdik"



Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 70 yaşındaki üretici İpek Şahin da, "Tunç Soyer'i çok sevdik. İyi ki bu koyunları verdi. Şimdi arkadaşlarım bu koyunlara bakarak geçimini sağlayacak. Halkı desteklemeleri çok iyi" diye konuştu. İpek Şahin'in kızı Yadigar Göker ise üreticiliğe ilk adımı attığını belirterek, "Kulaktan dolma bilgilerimiz vardı ancak İzmir Büyükşehir bize dört gün eğitim verdi. Hayvan bakımı, sağlığı ile ilgili çok güzel bilgiler edindik. Tarımsız ülke olmaz, üretim olmazsa halk fakirleşir. Ben de artık üretici olarak yoluma devam edeceğim" dedi.



Umut sürüsü 21 bini geçti



Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve ıslahı projesi kapsamında Aliağa'da ilk kez hayvan dağıtımı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha önce Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla olmak üzere 16 ilçede yaptığı dağıtımlarla 2 bin 727 üreticiye toplam 10 bin 613 adet küçükbaş hayvan verilmiş oldu. Doğan 11 bin 34 yavru ile birlikte üreticideki toplam küçükbaş hayvan sayısı 21 bin 647 'ye ulaştı. - İZMİR