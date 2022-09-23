Tunç Soyer, İzmir'de İktisat Kongresi Düzenleyeceklerini Açıkladı: "Türkiye'nin Geleceğine Işık Tutacağız, CHP İktidarında Yolumuzu Aydınlatacak" - Son Dakika
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Tunç Soyer, İzmir'de İktisat Kongresi Düzenleyeceklerini Açıkladı: "Türkiye'nin Geleceğine Işık Tutacağız, CHP İktidarında Yolumuzu Aydınlatacak"

23.09.2022 12:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin Seferihisar’daki değerlendirme toplantısında, İzmir’de iktisat kongresi düzenleyeceklerini açıkladı. Soyer, “Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağız ve CHP iktidarında elinde bulunduracağı bu doküman, bilgi ve belgeleri, yolumuzu aydınlatacak katkı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin Seferihisar'daki değerlendirme toplantısında, İzmir'de iktisat kongresi düzenleyeceklerini açıkladı. Soyer, " Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağız ve CHP iktidarında elinde bulunduracağı bu doküman, bilgi ve belgeleri, yolumuzu aydınlatacak katkı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

CHP'nin İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlediği TBMM 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı bugün başladı. İki gün sürecek toplantının açış konuşmalarını, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de iktisat kongresi düzenleyeceklerini açıkladı ve "Aslında yüzüncü yıllarda mutlaka, yeni bir yüzyıla girerken geçmiş yüzyılla ilgili bir değerlendirme yapmak gerekir. Tarihe bakmayı biraz araba kullanırken dikiz aynasına bakmaya benzetiyorum. Kazasız, belasız ileri gitmek için mutlaka arada bir dikiz aynasına bakmak gerekiyor. Bizim de yapmak istediğimiz şey bu aslıda, İktisat Kongresi'nin yüzüncü yılı vesilesiyle" dedi.

Soyer, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nin tarihinden bahsederek şunları söyledi:

"Dört ayrı grup olarak toplanılıyor; işçiler, çiftçiler, tüccarlar ve sanayiciler. Biz de uzun çalışmalardan sonra Sayın Genel Başkan'ımızın onayı ve Sayın Faik Öztrak, Sayın Selin Sayek Böke ve Sayın Fethi Açıkel hocalarımızın rehberliği ile bu süreci başlattık. 10 Ağustos'ta işçi ve çiftçi buluşmalarının ilkini tamamladık, 23 Ağustos'ta tüccar ve sanayici buluşmalarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki zaman dilimi içinde dört ayrı grupla buluşmaları sürdürüyor olacağız. Dört masada ortaya çıkan verileri akademisyenlerle tartışacağız. Bunlar, Birbirimizden Razıyız Masası, Doğa Masası, Tarih ve Gelecek Masası olacak.

İkinci safhasına başladığımız bu süreçte iki de ilavemiz olacak. 100 yıl önce yapılmayan iki yurttaş forumu düzenliyoruz. O gün bulunmayan girişimciler, inovatif tasarımcılar, bütün bunların içine gireceğiz. Gençlerin ve kadınların da söz hakkı olacak. İki ayrı yurttaş forumu düzenleyeceğiz. Akdeniz Yerel Yönetimler Forumu düzenleyeceğiz. Bu politikaların oluşmasıyla ilgili uluslararası boyutlarını değerlendirecek zemin yaratmak istiyoruz.

Bu derin umutsuzluk, gelecek kaygıları içinde, bugünün siyasal ikliminde gelecekte oluşturacağımız siyasi kararlara zemin teşkil edecek talepler, beklentiler ve çözüm önerilerini gündemimize getirmiş olacağız. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağız ve CHP iktidarında elinde bulunduracağı bu doküman, bilgi ve belgeleri, yolumuzu aydınlatacak katkı olarak değerlendiriyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer, İzmir'de İktisat Kongresi Düzenleyeceklerini Açıkladı: 'Türkiye'nin Geleceğine Işık Tutacağız, CHP İktidarında Yolumuzu Aydınlatacak' - Son Dakika

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