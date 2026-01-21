İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak - Son Dakika
Yaşam

İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak
21.01.2026 00:33
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kuraklıkla mücadele adına yapay yağmur uygulaması için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Tugay, bu yöntemin yağmuru yüzde 25 artırdığına dikkat çekti. Tugay, Türkiye'de bu konuda çalışan bir firma olmadığını, yurtdışında bir firma bulduklarında uygulamayı hayata geçireceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kuraklıkla mücadele kapsamında yapay yağmur uygulaması için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Tugay, "Buna tohumlama diyorlar, şehrin üzerine gelmiş bulutlarla yapılıyor. Yoğunlaşmasını sağlayan bir yöntem var, yağmuru yüzde 25 artırdığı söyleniyor ama Türkiye'de resmi uygulama yok. Bakanlığa başvurduk, sorumluluğu alın ve yapın dediler. Araştırıyoruz, Türkiye'de yapan firma yok, yurtdışında bulduğumuz zaman bunu da yapacağız" dedi.

"BULUT TOHUMLAMA İÇİN İZİN ALDIK"

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Körfez ülkelerinde uygulanan yapay yağmur yöntemini İzmir'de de hayata geçirmek istediklerini söyledi. Tugay, bakanlıktan izin alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buna tohumlama diyorlar. Şehrin üzerine gelmiş bulutlarla yapılıyor. Yoğunlaşmayı sağlayan bir yöntem var. Yağışı yüzde 25 artırdığı söyleniyor. Türkiye'de resmî bir uygulama yok ama bakanlığa başvurduk. 'Sorumluluğu alın ve yapın' dediler. Türkiye'de bunu yapan bir firma yok, yurt dışında bulduğumuzda uygulamayı hayata geçireceğiz."

TÜRKİYE'DE FİRMA YOK, YURT DIŞI ARAŞTIRILIYOR

Başkan Tugay, Türkiye'de bulut tohumlama konusunda faaliyet gösteren bir firma bulunmadığını vurgulayarak, yurt dışı merkezli şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Uygulamanın ancak gerekli teknik ve hukuki koşullar sağlandığında yapılacağını belirtti.

BİLİM İNSANINDAN SERT ELEŞTİRİ

Yapay yağmur başvurusu hakkında Egedesonsöz'e değerlendirmelerde bulunan TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, uygulamanın bilimsel olmadığını savundu.

"BİLİM DIŞI, PARA İSRAFI

Prof. Dr. Yaşar, yapay yağmurun gerçekçi bir yöntem olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yapay yağmur bilim dışı bir kavramdır. 33 yıl önce 'İstanbul'a yağmur bombası atacağız' dediler, attılar, sonuç sıfır oldu. Bunların hepsi palavra. Sayın Cemil Tugay bilmediği işlere girmesin, parayı boşa vermesin. Bu işler dünyada çoktan terk edildi. En son İsrail bu konuyla uğraştı ama onlar da 10–15 yıl önce bıraktı. İnsanoğlunun doğaya böyle müdahale etmesi mümkün değildir."

BULUT TOHUMLAMA NEDİR ?

Bulut tohumlama, yağış potansiyeli bulunan bulutlara uçaklar ya da yer tabanlı sistemler aracılığıyla bazı maddelerin verilmesiyle yağış ihtimalinin artırılmasını amaçlayan bir yöntem olarak biliniyor.

Bu uygulamada en sık kullanılan maddeler arasında gümüş iyodür, sodyum klorür ve kuru buz yer alıyor. Amaç, bulut içindeki su damlacıklarının birleşmesini hızlandırarak yağmur veya kar oluşumunu tetiklemek.

Teknoloji, Belediye, Çevre, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 23Kartal 23Kartal:
    dubai yıllar önce yaptırdı ve bir anda sular altında kaldı.Çok dikkat edilmesi gereken bir konu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
