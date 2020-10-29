İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş - Son Dakika

İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş

29.10.2020 11:13
İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü, Türk bayraklarıyla süslenerek kırmızı beyaza bürünmüş Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na uzanan meşaleli yürüyüş ile kutlandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü, Türk bayraklarıyla süslenerek kırmızı beyaza bürünmüş Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na uzanan meşaleli yürüyüş ile kutlandı.

Konak ilçesinde, Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle meşaleli bir yürüyüş düzenlendi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen katılımcılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşandığı yürüyüşte, pandemi kuralları sıkı bir şekilde uygulandı. Kortej Cumhuriyet Meydanına ulaştığında zeybek ekibi Ege yöresi oyunlarından oluşan gösterileriyle büyük alkış aldı. Gösterinin ardından bir konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Sizleri Cumhuriyetin ve Atatürk sevgimizin coşkusuyla selamlıyorum" sözleri ile başladığı konuşmasında milli bayramların önemini bir kez daha hatırlattı. Mustafa Kemal Atatürk'ü gelecek nesillere anlatmaya ve Ata'nın emaneti cumhuriyeti korumaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Batur şöyle konuştu:

"Milli bayramlarımız bizim için çok önemli; çünkü bu tarihler, kurtuluş mücadelemizin en önemli yapıtaşlarının tarihleri. Özellikle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetimizi hatırlatmak ve yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Milli bayramlarımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkma konusunda her zaman dimdik duracağız. Atatürk'ümüzü unutturmayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü gelecek nesillere daha da iyi anlatacağız. Yolumuz cumhuriyet, pusulamız Atatürk."

Yürüyüşe ayrıca; CHP Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)

İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş
İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş
İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş
İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş
İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş
İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, 29 Ekim, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Cumhuriyet'in 97. yılında meşaleli yürüyüş - Son Dakika

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