İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar - Son Dakika
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İzmir

İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar

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İzmir\'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay\'dan ilginç karar
31.05.2025 23:03  Güncelleme: 23:41
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İzmir\'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay\'dan ilginç karar
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İzmir'de 23 bin çalışanın greve gitmesiyle sokaklar çöp yığınlarıyla dolarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İyi niyetli adımlara rağmen, sendika yöneticileri uzlaşmaz tutumlarını sürdürüyorlar. Uzlaşmaz tutum devam ederse, Sendika yetkililerinin tüm tekliflerini İzmir halkının onayına sunacağım." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan TİS sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev üçüncü gününde sürüyor. Grevde nedeniyle otobüslerin neredeyse tamamına yakını kontak kapatırken, ulaşımda akşamlar yaşandı.

İZMİR'İN SOKAKLARINDA ÇÖPLER BİRİKTİ

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri önemli ölçüde durdu. Grevin etkili olduğu alanlardan biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöpler birikti.

İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar

BAŞKAN TUGAY: SENDİKA YÖNETİCİLERİ UZLAŞMAZ TUTUMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Sendika yöneticileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmelerden de uzlaşma çıkmadı. Verdikleri tekliflerin kabul edilmediğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Tugay şunları söyledi: "Sendika yöneticileri ile arkadaşlarımızın bugün yaptığı görüşme ne yazık ki yine sonuçsuz kaldı. Attığımız tüm iyiniyetli adımlara rağmen, sendika yöneticileri ilk günkü uzlaşmaz tutumlarını sürdürüyorlar. Sabah kamuoyuna ilettiğim net rakamlar içeren teklifimiz masadadır. Belediye bütçemizi sonuna kadar zorlayarak teklif ettiğimiz rakamların böylesine umursamaz tavırla karşılanması üzücü ve düşündürücüdür.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

İzmir halkına şunu tekrar söylemek isterim; Çözüm için çaba göstermeye devam edeceğim, ancak baskı ve tehdit altında da olsam asla " Sorumsuzluk" yapmayacağım. Toplu İş Sözleşmesi Sendika Yetkilileri tarafından kısır bir pazarlığa çekilmiş bulunmaktadır. Ancak yaşanan bu süreç anlaşıldığı kadarıyla görünürde bir ücret anlaşmazlığıdır.

İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar

Ücret dışında kalan diğer sorularımı, konuları, görüşlerimi de İzmir halkının takdirlerine sunuyorum;

a) İstanbul Belediyelerine yönelik operasyonlar yapılırken İzmir'de grev mitingi yapılmasını nasıl anlayalım?

b) Kamu kaynağını kesen iktidara karşı kitlesel bir eylem yapılmamasını nasıl yorumlayalım?

c)Kamuda çalışan işçilerin grev yapmasının mağdurunun İzmir halkı olduğunun farkında mısınız?

d)Tüm bütçeyi kalem kalem açıklamamıza rağmen tekliflerimize uzlaşmaz şekilde yaklaşılmasının, kesinlikle kabul görmeyecek tekliflerle gelinmesinin amacı nedir?

"SENDİKA YETKİLİLERİNİN TÜM TEKLİFLERİNİ İZMİR HALKININ ONAYINA SUNACAĞIM"

Baskı ve otokrasiye karşı ortak mücadele yapılması gerektiğinin tarihsel sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyorum. İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım.

Eğer uzlaşmaz tutum devam edecek olursa, Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir Halkının onayına sunacağım. Sendika yetkililerinin makullük sınırlarını aşan yaklaşımlarına karşı halkımızın ve işçimizin sağduyusuna güveniyorum."

İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar
İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cemil Tugay, Sendika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Cihan Kışla:
    kovun gitsin hepsini utanmazlar 65 bini beğenmiyor arsızlar ben gelirim 45 bine çalışırım 409 73 Yanıtla
    Murat Biçer:
    senin 45 dedigin yolu yemeği, üstündeki elbise parası. yani asgarî ücrete devam diyorsun hayırlı olsun yeni isin. yalnız şunu söylemek istiyorum üç gün sonra sende grev yaparsan sana karına çoluk çocuğa na söverek tepki gösterenler olur kafana takmazsin ?????? 48 196
    hakan kocaoglu:
    EVET KOVUN GITSIN BIR SURU INSAN VAR AMA ALIRKENDE SART KOYUN BAKIN HANGI AKP BELEDIYESINDE BOYLE BIR GREV VAR DUSUNUN BIR KERE 179 37
    Kubilay Turkyilmaz:
    HAKAN KOCAOĞLU DENEN D.LLAMA SOYADİNDAN BELLİ SENDE ESKİ İŞÇİ DÜŞMANI KOCAOGLU GİBİ DÜŞÜNENSİN. İZMİR HALKİ İSE GİDECEK OTOBÜS YOK AMA EFENDİLERİN NASİL OLSA MAKAN ARACLARİ KAPİLARİNDA BEKLİYOR. EV KİRASİ 30 BİN 2 COCUK OKUT FATURALARİ KİM ODEYECEK HANİ CAY SİMİT HESABİ YAPİYORUZ YA HA İSTE SİMDİ DE AKP NİN TAKLİTİNİ YAPİN İSİNİZE GELDİ Mİ AKP MİLLETİ ACLİGA MAHKUM EDİYOR AYNİSİNİ SİMDİ SİZ YAPİYOR SUNUZ İKİ YÜZLÜLÜĞÜN LÜZUMU YOK .. 18 35
    önce vatan:
    Tamamini kovun insanlarin halinden anlamayan nankör cahilleri belediyeye doldurmussunuz ülke ünv mezunu dolu 30 8
    Turgut Yıldız:
    bencede hepsini çıkarsınlar. insanlar 22 bin TL ye iş bulamıyor. bunlar 60 bin TL yi kabul etmiyor. yarısı bedavadan maaş alıyor. 22 3
  • Han:
    Buda mı reisin suçu? 333 85 Yanıtla
    uRaZ’ın DÜNYASI:
    reisin suçu tabi gerizekalı işçilere zam verilse belediyeler batak verecek devler 22 veriyor belediyeler 50 veriyor adamlar kabul etmiyor 80 istiyorlar nie istiyorlar ülkede ekonomi sıkıntısı var ülkenin içinden geçti akp inş böyle devam eder seçimi bir daha kazanırlar inş iyice boka batsın ülke... 85 183
    suna genç:
    urazın dünyası adlı leş zihniyet. ulan Tarkan'a konsere 10 senedir akıtılan para ile bu işçilere hakları verilirdi suç neden Reis'in olsun bir kez olsun partinizin rezilliğini görün artık. Reis suçlu olsa tüm ülke belediye çalışanları grev yapardı 180 61
    TC Metin Buzkan:
    Sendikaları genel merkezleri nerede 39 2
  • 4832Memo.:
    bu nedir askari ücretliye 22 bin TL sendikanın istediği 90 bin TL insaf emekli aylığı 14 500 tl 355 26 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Sana söz herşey çok güzel olacak, aramızda kalsın kazanıyoruz ama 5 yıl daha sabret. 219 28 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    atamıza ihanet resmen 55 94 Yanıtla
    suna genç:
    Ekrem atanıza mı ihanet????????? 95 34
    hakan kocaoglu:
    Aynen ATAMIZA IHANET IZMIR HALKI UYANSIN ARTIK HER YIL BUNLARIN GREVI MI OLCAK NE BU REZILLIK 63 21
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SON DAKİKA: İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar - Son Dakika
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