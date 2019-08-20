Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

1 saat önce

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (5)YANGININ GENİŞLEMESİ DURDURULDUİzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangının genişlemesi durduruldu.

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (5)
YANGININ GENİŞLEMESİ DURDURULDU
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangının genişlemesi durduruldu. Yaklaşık 500 hektarlık alanı etkileyen yangında büyük çaplı alev bulunmadığı ifade edildi. Yangın alanında sadece Çatalca ve Beyler mahallelerindeki iki noktadan dumanların yükseldiği, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA SON TEKNOLOJİ DE KULLANILDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, 500 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi sırasında son teknoloji de kullanıldı. Bunlardan birisini ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uygulamaya aldı. Gece uçuşu yapan helikoptere takılı gece görüş sistemindeki kızıl ötesi algılayıcılardan alınan veriler, anında mesaj olarak yerdeki birimleri aktarıldı. Böylelikle de ekiplerin müdahale için koordinasyonları kolaylıkla sağlandı. Bakan Pakdemirli'nin uyguladığı sisteme dair görüntüler de basın mensuplarıyla paylaşıldı.
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
Bunun yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele için teknolojik sistemleri de uygulamaya başladı. Buna göre, yangınların kim yada kimler tarafından çıkartıldığının saptanması için ormanlık alanların belli bölgelerine 'fotokapan' yerleştirildiği öğrenildi. Sese, ışığa ve harekete duyarlı olan fotokapanların bu anların görüntülerini alıp merkeze ulaştırdığı ifade edildi. Yine 776 yangın gözetleme kulesinin bulunduğu Türkiye'de, 1800 de kamera sisteminin olduğu, bunların da 254'ünün İzmir'de yer aldığı açıklandı.
Seferihisar, Karabağlar, Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:46 Kaynak: DHA
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