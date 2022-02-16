SPOR İzmir'in altın kızları gurur dolu - Son Dakika

SPOR İzmir'in altın kızları gurur dolu

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)

TRAMPOLİN cimnastikte ülkemize uluslararası arenada tarihimizin ilk altın madalyalarını getiren İzmirli milli sporcular Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş, büyük mutluluk ve gurur yaşıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-13 Şubat'ta düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda senkron kategorisinde 44.140 puanla birincilik kürsüsüne çıkan 17 yaşındaki iki sporcu hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.

Milli sporculuğunun yanı sıra eğitim hayatını da Bahçeşehir Koleji İzmir 50'nci Yıl Kampüsü'nde sürdüren Sıla Karakuş, Bakü'de tarih yazdıklarını belirterek, "Bu bizim ilk Dünya Kupa'mızdı. İlk defa büyüklerde yarıştık ve ilk madalyayı getirdik. İlklerle dolu bir yarışmada bunu kadın olarak başarmak bize ayrıca gurur yaşattı. Trampolinde erkek takımımız ufak bir puanla madalyayı kaçırdı. Onlar adına üzüldük ama bu da bir gelişme" dedi.

SILA KARAKUŞ: HEDEF PARİS 2024

Bakü'ye gitmeden önce İstanbul'da yapılan kampta Sena Elçin'le birbirlerine ayak uydurmaya çalıştıklarını ifade eden Sıla, "Bu sporu 12 yıldır yapıyoruz. Sadece kampta çalışarak oldu diyemem. Hareketleri bireysel olarak yapmamız, tekniğimizin düzgün olması, yüksekliğimizin iyi olması önemli. Cesaret, koordinasyon ve denge isteyen bir branş. Bu özellikler önce bireysel olarak kazanılmalı, daha sonra partnerle uyum gerekiyor. Çocukken denge problemim olması nedeniyle ailem beni cimnastiğe yönlendirdi. 12-13 yıllık bir yol sonucunda bu madalyayı aldık diyebilirim. Şimdi ilk hedefimiz mayıs ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için önümüzdeki yıl kota almak istiyoruz" diye konuştu.

SENA ELÇİN: SILA İLE YAKIN ARKADAŞIZ

Ana sınıfındayken bir arkadaşından özenerek cimnastiğe başladığını ifade eden Sena Elçin Karakaş, "12 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk 3 yıl temel ve artistik cimnastik yaptım. Antrenörlerim sayesinde trampoline geçtim. 2016'da milli takıma girdim, 2018'de ilk, 2019'da ikinci uluslararası derecemi aldım. 2021'in sonunda son Dünya Şampiyonası'nda senkron eşim farkıydı, finale kaldım. Son olarak Bakü'deki yarışmada birinci olduk" dedi.

Sıla ile 5-6 yıldır yakın arkadaş olduklarını söyleyen Elçin, "İyi anlaşabildiğimizi düşünüyorum, bu yüzden birlikte yarışıyoruz. Sıla'nın neler yapabileceğini tahmin edebiliyorum" şeklinde konuştu.

Elde ettikleri başarının hem kendisi, hem de Türkiye için gurur verici olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Şimdi mayıs ayında Avrupa Şampiyonası var. Hem bireysel hem senkronda madalya hedefliyoruz ve tekrar bir tarih yazmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl da Olimpiyat kotası hedefimiz var" dedi.

Sena Elçin Karakaş, pek çok sakatlık yaşadığını ancak ailesinin desteğiyle bunları atlatabildiğini belirtti. İki sporcu kendilerine desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ayrıca farklı şehirlerde kamplar düzenleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu'na ve antrenörlerine teşekkür etti.

ANTRENÖRLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Sıla Karakuş'u çalıştıran Milli Antrenör Aysun Yıldırım çok gururlu olduklarını söyleyerek, "Büyükler kategorisinde kadın olarak bir ilke imza attık. Tecrübemizi altın madalyalarla ödüllendirerek devam ediyoruz. Millilerimiz trampolin cimnastikte hem erkek hem kadınlarda büyük başarı elde ettiler. Temel önceliğimiz Avrupa Şampiyonası, olimpiyatlara kota alabilmek büyük bir başarı olur. Kotayı aldıktan sonra hedefimiz yine madalya olur" dedi.

Sena Elçin Karakaş'ı çalıştıran Milli Antrenör İlhan Karanlık ise "En büyük başarımız bu altın madalya. Gurur verici bir şey. Her ay düzenli kamplar yapıyoruz, çalışmalar yapılıyor. Rakiplerimizi hem izliyoruz hem yeni hedefleri planlıyoruz. Hedefimiz olimpiyat kotası alıp Paris'te yarışmak. Adım adım yaklaşıyoruz. İnşallah kotayı alırız, bununla gurur duyacağız. Özellikle sporcularımıza teşekkür ediyorum. Pes etmediler sonuna kadar savaştılar" yorumu yaptı. İki antrenör de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e il müdürlüğüne, tüm antrenörlere ve ailelere teşekkür etti.

AVRUPA'DA İLK MADALYA DA SILA'DAN GELDİ

Trampolin cimnastikte bir ilki başaran Sıla Karakuş, geçen yıl da ülkemize Avrupa'da ilki yaşatmıştı. Sıla, geçen yıl Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak'la birlikte gençler senkronize finalinde ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna takıp trampolinde ilk uluslararası madalyayı getirmişti. Sıla ve Sena, Türk cimnastiğine Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil gibi uluslararası tarihi madalyaları getiren İzmir'de yetişen son yıldız sporcular oldu.