İZMİR, İRANLI KONUT YATIRIMCILARININ GÖZDESİ OLDU - Son Dakika

İZMİR'de pandemi sürecinde yavaşlayan yabancılara konut satışı İranlı yatırımcılarla yeniden yükselişe geçti. Konut yatırımcılarının en fazla İran'dan geldiğini söyleyen gayrimenkul uzmanları, İranlıların Türk vatandaşı olup İzmir'de yaşamak istediğini açıkladı.

İran'dan gelerek Türkiye'de yaşamını sürdürmek isteyenler İzmir'den konut satın alıyor. Son dönemde İranlı yatırımcıların İzmir'i tercih ettiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Vahid Raghebi, yakınlığı ve güvenli bir şehir olmasının bunda etkili olduğunu dile getirdi. Sekiz yıldır İzmir'de yaşadığını anlatan Vahid Raghebi, İran'da yedek parça sektöründe çalışırken İzmir'e yerleştiğini belirtti. Raghebi, "İzmir'i beğendim. Daha sonra emlak işine başladım. İranlı yada Arap müşteri kendi dilinde birini bulamadığı için, burada konut ararken zorluk çekiyordu. Bu ihtiyacı fark ettim. Müşteri güvenerek alışverişini yapıyor" diye konuştu. Pandemi nedeniyle satışların düştüğünü ancak son dönemde sağlanan kredi kolaylığı nedeniyle sektörde hareketlenme olduğunu dile getiren Raghebi, sınır kapalı olduğu için yeni müşterilerin İran'dan gelemediğini ancak mevcut yatırımcılarla ilişkilerin sürdüğünü anlattı. Raghebi şunları söyledi:

"Pandemiden önce gelenlere satışlar devam ediyor. İran'dan gelip Türk vatandaşı olmak isteyen çok sayıda müşterimiz var. İzmir'i İranlılar çok tanımıyordu. Biz tanıtımını yaptık. Güzel bir ilgi gördü. İran, Irak, Afganistan'ın ardından Avrupa ülkeleri İzmir'e ilgi gösteriyor. Daha çok Mavişehir, Karşıyaka ve Narlıdere tarafını tercih ediyorlar. Daha güvenli olması nedeniyle sitelerden konut alıyorlar. Talepler Alaçatı, Çeşme ve Urla'da da arttı. İran'ın gayrimenkul fiyatları buraya göre çok yüksek. İzmir'in kültür yakınlığı nedeniyle İranlılar İzmir'e gelmek istiyor. Daha yakın ve ulaşım kolay. Geldiklerinde burada yatırım da yapıyor. Çünkü buraya gelenler parası olanlar. Bir süre burada yaşadıktan sonra yatırım da yapıyorlar."

'KIZIM BURADA DAHA SERBEST BÜYÜYECEK'

İzmir'i denizi ve güzel bir şehir olması nedeniyle tercih ettiğini anlatan mimar Mohamad Reza Shahmivi (35) 7 ay önce Türk vatandaşı olmaya karar verdiğini belirtti. İzmir'in güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Shahmivi, "Tatil için İzmir'e geliyordum. Buradan daire alan arkadaşlarım vardı. 9 yaşındaki kızımın burada yaşamasını istedim. Bu yüzden konut sahibi oldum" dedi. Türk vatandaşı olunca İzmir'e de yatırım yapabilmenin daha kolay olduğunu ifade eden Mohamad Reza Shahmivi şöyle konuştu:

"Türk vatandaşlığına geçip yatırım yapmayı istedim. Kültür olarak da burası İran'a yakın. Tahran'a göre İzmir'de konut fiyatları çok düşük. İkinci konutumu 1 milyon 190 bin liraya konut aldım. İlkini ise bir süre önce 780 bin liraya almıştım. Son aldığımın yapımı sürüyor. 2021'in sonunda teslim alacağım. İzmir'de yaşayacağım. Evimi site içinden aldım. Sitenin sosyal alanları hoşuma gitti. İzmir ile İran'ın kültür anlamında yakın olduğunu düşünüyorum. Kızım burada daha serbest büyüyecek. Burada yatırım yapmak ambargo olmadığı için kolay oluyor. 6-7 ay önce vatandaş olmaya karar verdim. İşlemler birkaç ay daha sürecek."