Veli Ağbaba ve Başkan Selvitopu, Amatör Sporcularla Buluştu. Ağbaba: "Eminim Aranızdan Yeni Mustafa Denizli'ler Çıkacaktır"

İzmir Karabağlar Belediyesi'nin nakdi yardım yaptığı ilçedeki amatör spor kulüpleri, 2022-2023 sezonunu coşkulu bir törenle açtı. Karabağlar Belediyesi Yeşilyurt Futbol Sahası'ndaki törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kulüp yöneticilerine sembolik çek vererek başarılı bir sezon geçirmelerini diledi. Ağbaba da Başkan Selvitopu'na, genç sporculara "üçlü" çektirerek teşekkür etti. Ağbaba, genç sporculara, "Eminim aranızdan yeni Mustafa Denizli'ler, Çağlar Söyüncü'ler, Cengiz Ünder'ler çıkacaktır" diye seslendi.

Törene, Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve Başkan Selvitopu'nun yanı sıra Adıyaman Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, İzmir Amatör Kulüpler Birliği Federasyon Başkanı Efkan Muhtar, Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir, spor kulüplerinin yöneticileri, aralarında CHP il yöneticisi Çetin Özdemir ve İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'ın da olduğu siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve amatör kulüplere üye sporcularla aileleri katıldı.

"ALNINDAN ÖPECEĞİM"

Törende konuşan Demir ve Muhtar, desteklerinden ötürü Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür etti. Cihan Demir, "Cömert tutumları ve güçlü desteklerinden dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizim başkanımızsınız" dedi.

Efkan Muhtar da Karabağlar Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin ilçe için önemini vurguladı ve "Kıymetli Başkan'ımız mükemmel bir proje ortaya koydu. Yakından takip ediyorum, yüzde 50'si bitti. Söz veriyorum, açılışında Muhittin Başkan'ımın alnından öpeceğim" diye konuştu.

"KARABAĞLAR'DAKİ ÇOK ÖNEMLİ BİR AÇIK ORTADAN KALDIRILACAK"

Başkan Selvitopu ise gençleri kötü alışkanlıklardan, uyuşturucu belasından uzak tutmanın en önemli yolunun spora yönlendirmekten geçtiğini söyledi. Karabağlar Belediyesi olarak spora, kültür ve sanata, eğitime özel önem verdiklerini belirten Başkan Selvitopu, "İzmir'deki en büyük spor yatırımlarından biri şu anda Karabağlar'da devam ediyor. Bir aksilik olmazsa Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'ni Cumhuriyet'imizin 100. yılında çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Böylece Karabağlar'daki çok önemli bir açık ortadan kaldırılacak. Futboldan voleybola, yüzmeden güreşe kadar hemen her branşın yer alacağı bu merkez, 500 bin insanımıza hizmet verecek. Zaman içinde ilçedeki uygun yerlere yeni spor tesisleri kazandıracağız" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerlemeye devam edeceklerini belirten Başkan Selvitopu, "Spor, rekabet ve yarış olduğu kadar aynı zamanda centilmenliktir. Bütün kulüplerimize dostluk, sevgi ve kardeşlik ortamında geçirecekleri başarılı bir sezon diliyorum. Mütevazı bütçemizden yaptığımız mütevazı yardım hesaplarınıza aktarıldı. Tüm sporcularımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da 18 yaşına kadar kendisinin de amatör futbolla ilgilendiğini belirterek, "Futbol müthiş zevkli, muhteşem bir oyun. Eminim aranızdan yeni Mustafa Denizli'ler, Çağlar Söyüncü'ler, Cengiz Ünder'ler çıkacaktır. Karabağlar Belediyesi'nin bu çam sakızı çoban armağanı nedeniyle çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Karabağlar'da iki kız futbol takımı varmış. Umarım bu sayı artar" dedi.

Ağbaba, amatör futbolculara, Başkan Selvitopu lehine üçlü de çektirdi. Genç sporcular, coşkuyla "Selvitopu" diye tezahürat yaptı.

PENALTI ATIŞLARIYLA BAŞLADI

Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve Başkan Selvitopu, meclis üyeleriyle birlikte kulüp yöneticilerine sembolik çek verdi. Daha sonra yeni sezon, penaltı atışlarıyla başladı.

Karabağlar Belediye Meclisi, Süper Amatör Küme'de oynayan 5 takımın her birine 34 bin TL, 1. Amatör Küme'de oynayan 13 takımın her birine 16 bin TL, 2. Amatör Küme'de oynayan 5 takımın her birine 14 bin TL, 4 altyapı takımının her birine 10 bin TL, 1 engelli spor kulübüne de 17 bin TL nakdi yardım yapılmasını oybirliğiyle kabul etmişti. Bu kapsamda toplam 505 bin TL'lik destek, kulüp hesaplarına yatırıldı.