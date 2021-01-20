İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

20.01.2021 16:53
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Sistem değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile başbakanlığım döneminde başlattık, 16 Nisan 2017 referandumuyla artık Türkiye'de vesayet dönemini kalıcı olarak ortadan kaldırdık.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Sistem değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile başbakanlığım döneminde başlattık, 16 Nisan 2017 referandumuyla artık Türkiye'de vesayet dönemini kalıcı olarak ortadan kaldırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kongrenin Edirne'yi Türkiye'nin 100. yılına taşıyacağını söyledi.

2023'ün Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu anımsatan Yıldırım, "100. yılda cumhurun başı Cumhurbaşkanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeye var mısınız gençler. Var mısınız AK kadınlar, var mısınız dava arkadaşlarım. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz kalkışması yaşadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"O gece 252 vatandaşımızı şehit verdik. 2 binden fazla vatandaşımız gazi oldu. Ama o gece ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklar hak ettikleri cezayı gördü. AK Parti iktidara geldiğinde doğan yavrularımız bugün 18 yaşında, 18 yaş seçme ve seçilme yaşıdır. Gençlere güvenen bir parti olduğumuz için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Bize dediler ki 'gençler o yaşta nasıl seçecekler, nasıl seçilecekler' biz onlara 15 Temmuz'da gençlerin verdiği cevabı verdik. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin teminatı benim kankalarım Türkiye'nin bugününün de yarınının da teminatıdır. Cumhurbaşkanımız o gece milletimizi meydanlara davet ettiğinde meydanları dolduranlar en önce gençlerdi, kadınlardı ve bu davaya gönül veren kardeşlerinizdi."

"Artık Ankara'da gizli ortaklar yok"

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla 18 yılı geride bıraktığını anlatan Yıldırım, "Ama nelerle karşılaştık, ne zorluklarla mücadele ettik. Şöyle bir geriye doğru dönüp baktığımız zaman, en önce daha iktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı. Hatırlayın, Balyozlar, Ergenekonlar... Bunlar yalan mıydı, elbette bunlar vardı. Daha sonra 2007'de Türkiye'nin en büyük partisine 363 milletvekili ile cumhurbaşkanını seçtirmediler. Eski vesayet alışkanlıkları, maalesef bizim iktidarımızda da tekrar hortladı. 367 diye bir icat çıkardılar ve ondan sonra ne dedik, 'madem bize cumhurbaşkanını seçtirmiyorsunuz, o halde bizde millete gideriz' dedik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bununla da yetinmediler iktidardaki en büyük partiyi kapatmaya kalktılar, dava açtılar. Yine yetmedi bu sefer Gezi olaylarıyla sokağı hareketlendirerek millet iradesini al aşağı etmeye çalıştılar. 17-25 Aralık'ta bu sefer FETÖ terör örgütünü sahnede gördük. Daha sonra 15 Temmuz... ve nihayet 94 yıl devam eden bu gizli iktidar ortaklığı heveslilerine bir ders verme zamanı gelmişti. Bu sistem değişecek, tek irade halkın iradesi olacak, milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Bunun için sistem değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber başbakanlığım döneminde başlattık, 16 Nisan 2017 referandumuyla artık Türkiye'de vesayet dönemini kalıcı olarak ortadan kaldırdık. Şimdi artık milletin vekilleriyle milletin lideri cumhurun başkanı aynı günde her 5 senede seçilecek. Böylece artık Ankara'da gizli ortaklar yok.

-"(Parlamenter sistem) Bu sistem baba ile oğlunu birbirine düşürür"

Binali Yıldırım, "AK Parti iktidara geldi hemen önümüze çıktılar. 'İktidar oldunuz ama bizde buradayız, bizimle iş yapacaksınız', biz sizi oy talep ederken görmedik, nerelerdeydiniz. Başkanlık sistemi ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili çok şey söylendi ama 'ne söylüyorsunuz' diye sorduğumuzda ortada bir şey yok. Alternatifiniz, içeriğiniz nasıl bir model öngörüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Millet buna karar vermiş, yüzde 52 destek vermiş, neden çünkü bir daha vesayet hevesi olmasın diye. Başka odaklarda iktidar hesapları yapılmasın diye. Milletin iradesini doğrudan sandıkta tecelli etsin ve seçimden seçime millet tekrar ifade etsin. Sistem eğer böyle olmasaydı. Bu pandemi döneminde bu kadar hızlı kararlar alınabilir miydi. Memleketin sorunlarına bu kadar hızlı çözümler üretilebilir miydi. Ben parlamenter sistemin son başbakanıyım, sistemin değişikliğini de en fazla isteyenlerden biriyim. O zaman da ifade ettim (parlamenter sistem) bu sistem baba ile oğlunu birbirine düşürür diye."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de bugüne kadar bayrağı taşıyanların Edirne'ye büyük fedakarlıklarla hizmetler yaptığını söyledi.

Kandemir, İl Başkanı Belgin İba ile hizmet çıtasını yukarılara taşıdıklarını dile getirdi.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal'a da çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kandemir, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki Edirne birlik ve beraberlik içerisinde bu kongre vesilesiyle çok daha güzel günlere bayrak açacak. Serhat şehri, bu kadim topraklar kendine yakışır ve yaraşır şekilde, birliği ve beraberliğiyle AK Parti bayrağını çok daha yükseğe dikecek, buna inanıyorum. Bu kongre de bunun fitilini ateşler duası ve temennisiyle kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden her birinizi tebrik ediyor, yeni görev alacak arkadaşlara başarılar diliyorum."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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