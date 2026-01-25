Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Haldun Dormen\'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
25.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haldun Dormen\'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Haber Videosu

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dorman Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenazede korku dolu anlar yaşandı. Usta oyuncu İzzet Günay, cenazede fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşini çevredekiler sakinleştirdi.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı

İZZET GÜNAY BAYILDI

Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.

İzzey Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık geçirdi

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Devlet Sanatçısı unvanına sahip Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Haldun Dormen için, kendi vasiyeti doğrultusunda bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Erdal Beşikçioğlu, Bekir Aksoy, Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gülben Ergen, Sibel Taşçıoğlu, Celal Şengör, Halil Ergün, Selçuk Yöntem, Şevket Çoruh, Keremcem, Azra Akın, Demet Akbağ, Halit Ergenç gibi sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı

HALİT ERGENÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Halit Ergenç, töreni gözyaşları içinde sunarken, usta sanatçının 72 yıllık sanat hayatından kesitlerin yer aldığı özel video gösterimi salonda duygusal anlar yaşattı. Halit Ergenç gözyaşlarını tutamazken gösterimin ardından Haldun Dormen, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı

Törenin ardından Haldun Dormen'in tabutu, cenaze namazı için salondan çıkarıldı. Bu sırada Halit Ergenç'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Ergenç, tabutun arkasından uzun süre gözyaşlarıyla yürüdü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehirlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Haldun Dormen, Kültür Sanat, İzzet Günay, Teşvikiye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mavişş Kaplan mavişş Kaplan:
    sıra sanada gelecek herhelda3 oda ölümü düşündü. insan oğlu bir anlık bir Saniye yeye bağlı unutma her3 nefis3 ölümü tadacaktır 4 4 Yanıtla
    Narkoz null Narkoz null:
    sana gelmeyecekmi 6 0
    Haydar IŞIK Haydar IŞIK:
    ölüm herkese gelecek bundan kimsenin şüphesi yok. ama böyle slogan cümleler kullanarak insanları etkileyeceğinizi sanıyorsanız size söyleyeyim farkındalıga ulaşmış basma kalıp zihinden kurtulmuş birini asla etkileyemez. gidin bir aynaya bakın ve başkalarına bir atıfta bulunmadan önce kendi hayatınıza odaklanın gerçek bir Müslüman bunu yapar. 1 1
  • Haydar IŞIK Haydar IŞIK:
    mekanı cennet olsun.Türkiye sinemasına ve tiyatrosuna son derece kıymetli katkıları olmuştur. Allah rahmet eylesin. 4 0 Yanıtla
  • 23Kartal 23Kartal:
    keremcem mi :))) 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
13:51
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü Katiller kaçarken böyle yakalandı
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı
13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:14:37. #7.11#
SON DAKİKA: Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.