Ümit Milli takım seçmelerinde ilk üçe giren sporcular:Erkekler 50 Kg Berkay Aydın (Kocaeli), Mehmet Şahin Ertem (Manisa) Tuncay Türkman (Şanlıurfa) Erkekler 81 Kg Mertcan Kömpe (Samsun), İbrahim Melih Şahin (Çorum). Resul Karaman (Konya) Erkekler +90 Kg İbrahim Tataroğlu (Antalya) Mehmet Alp Seçilmiş (Manisa) Recep Ergin (Balıkesir) Kadınlar 40 Kg Zilan Ertem (Manisa) Begümnaz Doğruyol (Sivas) Elif Arıcı (Bilecik) Kadınlar 44 Kg Zeynep Betül Sarıkaya (Kocaeli) Nurten Doğrusoy (Kocaeli) Şeymanur Yıldız (Kocaeli) Kadınlar +70 Kg Elif Başkut (Edirne) Nahide Saylağ (Mardin) Yağmur Yılmaz (Trabzon)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı - Son Dakika Spor