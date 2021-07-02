Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı

Judo Ümit Milli Takım seçmeleri Ankara'da başladı.

Son Dakika

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı

Ortalığı birbirine katan alkollü genç, olay yerine gelen babasına da küfretti! Polis bile zor zapt etti

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var

İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı

İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?

İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu

Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı