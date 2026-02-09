Kadıköy'de Metruk Binada Ceset Bulundu - Son Dakika
Kadıköy'de Metruk Binada Ceset Bulundu

09.02.2026 16:19
Kadıköy'de kağıt toplayıcısı, asansör boşluğunda Meki Poyraz'ın cesedini buldu. Olay 'şüpheli ölüm' olarak değerlendiriliyor.

Kadıköy'de bir kağıt toplayıcısı, metruk bir binanın asansör boşluğunda Meki Poyraz'ın cesedini buldu. Olay, 5. kattan düştüğü değerlendirilen Poyraz'ın 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçerken, cenazesi Adli Tıp'tan teslim alındı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, 8 Şubat saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Mehmet Cevdet Anday Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasıyla sokaklardan kağıt toplayan bir kişi, atık toplamak için girdiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Kadıköy'de kağıt toplayıcısı metruk binanın asansör boşluğunda ceset buldu

5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK CAN VERMİŞ

Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Meki Poyraz olduğu ve 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.

Kadıköy'de kağıt toplayıcısı metruk binanın asansör boşluğunda ceset buldu

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının çalışmalarının ardından Poyraz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirilen olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kadıköy'de kağıt toplayıcısı metruk binanın asansör boşluğunda ceset buldu

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Meki Poyraz'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Poyraz'ın bugün kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kadıköy'de Metruk Binada Ceset Bulundu

