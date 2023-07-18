Polis kontrolünden kaçan otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Polis kontrolünden kaçan otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

18.07.2023 11:12

Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Olaydan saniyeler önce otomobilin, bisikletli grubun yanından hızla geçtiği kameraya yansıdı.

Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Öte yandan otomobil sürücüsünün kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yanından hızla geçmesi kameraya yansıdı.

POLİSTEN KAÇTI

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi. İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

Kadıköy'de otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kadıköy'de otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü

HIZLA GEÇTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla grubun yanından geçmesi bir bisikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 10 bisikletlinin yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla yanlarından geçtiği görülüyor.

Kadıköy'de otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü
Kaynak: DHA
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