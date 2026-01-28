Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı
28.01.2026 08:55
Antalya'da 2016 yılında işlenen faili meçhul kadın cinayeti, Emniyet güçlerinin yürüttüğü yeniden inceleme ve DNA eşleşmesiyle 10 yıl sonra aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayetin failinin 2019 yılında işlenen başka bir kadın cinayetinden hükümlü M.K. olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

Antalya'da 2016 yılında işlenen ve faili meçhul kalan kadın cinayeti, Emniyet güçlerinin yeniden ele aldığı dosya sayesinde 10 yıl sonra çözüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayetin failinin halihazırda cezaevinde bulunan M.K. olduğunun DNA eşleşmesiyle kesinleştiğini açıkladı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI, DELİLLER İNCELENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre; Antalya'da 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının cinayeti, faili meçhul dosyalar kapsamında yeniden ele alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyada detaylı ve teknolojik inceleme başlattı.

İKİ KADIN CİNAYETİ ARASINDA BENZERLİK TESPİT EDİLDİ

Yapılan arşiv çalışmaları sonucunda, 14 Haziran 2019'da Antalya Muratpaşa'da öldürülen K.K.D. isimli kadın cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. 2019 yılındaki cinayetin faili olarak tutuklanan M.K.'nın, 2016'daki cinayeti de işlemiş olabileceği değerlendirildi.

DNA EŞLEŞMESİYLE KATİL KESİNLEŞTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cezaevinde bulunan M.K.'dan 25 Kasım 2025 tarihinde alınan kan örneğini, 2016 yılında olay yerinden elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. 22 Ocak 2026 tarihinde gelen raporda, S.K.'dan elde edilen DNA profili ile M.K.'nın DNA profilinin birebir uyumlu olduğu belirlendi. Böylece 2016 yılında öldürülen S.K.'nın katilinin de M.K. olduğu kesinleşti.

YERLİKAYA'DAN TEBRİK VE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinayetin aydınlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

2 kadını öldüren vicdansız, Polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

