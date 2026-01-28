Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım - Son Dakika
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım

Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
28.01.2026 12:50  Güncelleme: 13:14
Antalya'da eşi Habip Topçu'nun otomobilinde ölü bulunduğu haberini alan Özge Çevik Topçu, gözyaşları içinde aracın camına vurarak "Ben sana doktora git dedim. Ne olur kalk aşkım. Şaka yapıyorsun" dedi. Araç içinde ölü bulunan Habip Topçu'nun kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, bir süredir yakınlarına ağrısı olduğunu söylediği öğrenildi.

Antalya'da eşi Habip Topçu'nun (50) otomobilinde ölü bulunduğu haberini alıp gelen Özge Çevik Topçu, aracın camına vurarak 'Ne olur kalk aşkım' diyerek gözyaşı döktü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Korkuteli ilçesinde motosiklet tamiri işi yapan Habip Topçu, sabah erken saatlerde parça almak için 07 SET 56 plakalı otomobiliyle kent merkezindeki sanayi sitesine geldi. Buradaki bir iş yerinden koli içerisindeki parçaları alan Topçu, aracına yerleştirip sürücü koltuğuna oturdu. Topçu'nun aracından sürekli gaza basma sesi gelince çevredekiler şüphelendi. Aracın yanına gelen bu kişiler, hareketsiz haldeki Topçu'ya seslendi, cevap alamayınca da önce cama vurdu, ardından da kapıyı açtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

"NE OLUR KALK AŞKIM"

Topçu'nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine geldi. Özge Çevik Topçu, eşini görünce gözyaşı döküp 'Ne oldu' diye etraftakilere sormaya başladı. Daha sonra aracın şoför kısmındaki camına vuran Topçu, "Ben sana doktora git dedim. Ne olur kalk aşkım. Şaka yapıyorsun" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı kadın, başını aracın camına koyarak gözyaşı döktü.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI

Polisin incelemesinin ardından Topçu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Topçu'nun bir süredir yakınlarına ağrısı olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

