Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün hakim Aslı Kahraman'ı kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HAKİMİ ÖNCE DÖVMÜŞ, SONRA SİLAHLA VURMUŞ

Rojda Altintaş'ın haberine göre; savcılığın sevk yazısında "Kahraman ile Kılıçarslan'ın 2023 yılı Eylül - Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, Kahraman'ın daha önceki evliliginden çocuğunun bulunması, şüphelinin bu duygusal birlikteliğin evliliğe dönüşmesini istememesi, mağdurun ise aksi düşüncede olması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığı, Kılıçarslan'ın mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği, ancak Kahraman'ın buna yanaşmaması nedeniyle olay günü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına giden Kılıçarslan'ın Kahraman'ın çalışma odasına girdiği, burada aralarında tekrar tartışma yaşandığı, yine Kılıçarslan'ın ifadesine göre Kahraman'ın Kılıçarslan'a vurmaya başladığı, o esnada odaya çay ocağında çalışan ve tanık olarak ifadesi alınmış olan Y.K.'nın girdiği, Kahraman'ın Kılıçarslan'ın kendisine zarar vereceğini söyleyerek Y.K.'dayardım istediği, bu aşamadan sonra Y.K.'nın beyanına göre tanık içeri girdiğinde Kılıçarslan'ın iki üç adım geri gittiği, Kahraman'ın yardım isteği üzerine Kılıçarslan'ın da aynı anda Kahraman'ın üzerine gitmesi karşısında tanığın araya girdiği, Kılıçarslan'ın savcı olduğunu söyleyerek akabinde elini beline attığı ve tabancasını çıkartıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığı, silah birden fazla ateş aldıktan sonra tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve bu şekilde onu duvara yaslayıp silahı elinden aldığı, akabinde polislerin gelerek müdahale ettikleri değerlendirilmiş ve anlaşılmıştır." denildi.

"ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETTİ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma evrakında mevcut olan ve şüphelinin mağdura olaydan daha önceki günlerde gönderdiği değerlendirilen mesaj ve görsellerin tehdit içerikli oldukları görülmüştür. Bu itibarla; soruşturmanın bulunduğu aşamada mağdurun ifadesinin henüz tespit edilememiş olması, şüphelinın cep telefonunun şifresini vermek istemediğini beyan etmesi, delillerin tümüyle toplanmamış olması; şüphelinin eylemini araya engel hal girmesi nedeniyle tamamlayamaması, soruşturma evrakına yansıyan ve mağdurun tehdit edildiğine ilişkin mesaj ve görseller birlikte dikkate alındığında, şüphelinin mağdura öldürme kastıyla ateş ettiği ve fakat eylemini engel hali nedeniyle tamamlayamadığı kanaatine varılmıştır. Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi, suçun katalog suçlardan olması hususları dikkate alınarak şüphelinin bu aşamada 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca tutuklanmasına"

SAVCIYI, HÜKÜMLÜ ÇAYCI KURTARDI

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı (45), dün 13.00 sıralarında ziyarete gitti. Hâkim Kahraman'ın odasında kısa süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hâkim Aslı Kahraman'a tabancayla ateş etti. Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hâkim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İKİ YIL BOYUNCA MAĞDUR KADINLAR İÇİN ÇALIŞTI

Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikayetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi.

İKİ KORUMA POLİSİ ENGEL OLAMADI, ÇAYCI CİNAYETİ ÖNLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; savcı Kılıçarslan'ın daha önce Kartal'da aynı mahkemede hâkim Aslı Kahraman ile görev yaptığı ve bu sırada Kahraman'a takıntılı bir sevgi beslemeye başladığı öğrenildi. Bütün girişimlerine rağmen hâkim Kahraman'ın kendisini reddetmesi üzerine savcı Kılıçarslan ısrarlı tacizlerini sürdürürken, hâkim Kahraman savcıya karşı koruma başvurusu yaptı.

Başvurusu sonrası hâkim Kahraman'ı korumak için 2 polis memuru görevlendirilse de, makam odasında saldırıya uğrayan hâkimi ölümden olay sırasında odada bulunan çaycı Yakup Karadağ kurtardı.

Öte yandan cinayeti önleyen çaycı Karadağ'ın Maltepe açık ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu ve hapis cezasını çekerken aynı zamanda adliyede çalıştığı öğrenildi.