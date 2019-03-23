Son Dakika Haberleri: Kadınlar Kupa Voley'de İlk Finalist Eccazıbaşı Vitra

Kadınlar Kupa Voley'de İlk Finalist Eccazıbaşı Vitra

36 dakika önce

SALON: Atatürk Voleybol KompleksiHAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Ebru Ayata (xx)ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xx), Boskovic (xxx), Gibbemeyer (xxx), Büşra (xxx), Larson (xxx), Ezgi (xx), Simge (xx), Güldeniz (xx), Gamze (xx), Gözde (x), Kim Yeon (x)GALATARASAY HDI SİGORTA: Leys (xxx), Çağla (xx),...

Kadınlar Kupa Voley'de İlk Finalist Eccazıbaşı Vitra, System.String[]


SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Ebru Ayata (xx)

ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha (xx), Boskovic (xxx), Gibbemeyer (xxx), Büşra (xxx), Larson (xxx), Ezgi (xx), Simge (xx), Güldeniz (xx), Gamze (xx), Gözde (x), Kim Yeon (x)

GALATARASAY HDI SİGORTA: Leys (xxx), Çağla (xx), Aslı (xx), Hande (xx), Meryem (xx), Jackson (xxx), Gizem (xxx), Elifsu (xx), Atkinson (xx), Buse (x),Gökbudak (x)

SETLER: 25-11, 22-25, 19-25, 25-16, 15-8

SÜRE: 119 Dakika (20, 28, 31, 24, 16)

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de ilk finalist, yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2'yle geçen Eccazıbaşı Vitra oldu. Ezcacıbaşı, Kupa Voley'de şampiyonluk için yarın Vakıfbank- Fenerbahçe Opet maçının galibiyle karşılaşacak. 

Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki maçın başında çok rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı, ilk seti 25-11 kazandı. İkinci sette ilk teknik molaya da 8-6 geride giren Galatasaray, ardından toparlanıp çekişmeli geçen seti 25-22, üçüncü seti 25-19 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti. Eczacıbaşı, dördüncü seti 25-16 alıp durumu 2-2'ye taşıyarak maçı tie-break setine götürdü. Tie-break setinde geriden gelen Eczacıbaşı, Boskovic'in müthiş oyunuyla seti 15-8 kazanıp finale adını yazdırdı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:20 Kaynak: DHA

Şenyurt, voleybol, Mustafa Kemal Atatürk, Vitra, Spor
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