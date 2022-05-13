Kafkas Dernekleri Federasyonu, 21 Mayıs'ta Yapılacak"Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Mitingi"Ne Çağrı Yaptı - Son Dakika

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), 21 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Yenikapı'da yapılacak olan "Çerkes Soykırımı ve Sürgünü" konulu mitinge katılım çağrısı yaptı.

KAFFED, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda, 21 Mayıs Cumartesi günü, 16.00-21.00 saatleri arasında yapılacak olan "Çerkes Soykırımı ve Sürgünü" konulu mitingi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, KAFFED Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, Başkan Yardımcısı Dr. Yasemin Oral, yönetim kurulu üyeleri Tülin Özgül ve avukat Furkan Soyupak katıldı. Yapılan açıklama şöyle:

"BU SOYKIRIMIN TANIĞI VAR TANIYANI YOK"

"Bu soykırımın tanığı var, tanıyanı yok, anlatanı var, anlayanı yok, sorumlusu var üstleneni yok, adeta unutulmuş ya da unutturulmak istenilmiş bir soykırım gerçeği var ortada. Sanki 2 milyon Çerkes 1864 yılında kendilerini sürgüne göndermiş gibi müsebbibinin de de müşahidinin de kulakları sağır gözleri kör. Ancak soykırımın torunları ise halen hayatta ve bir kez daha yüksek sesle tüm dünyaya haykırmak istiyorlar. Bunun adı soykırım.

EN AZ 625 BİN İNSANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ TAHMİN EDİLMEKTE: Çerkeslerin direnen son birliğinin bir Ahçıpsa yerleşimi olan Soçi, Kbaada vadisinde (Rusların deyimiyle) Krasnaya Polyana'da katledildiği 21 Mayıs 1864 yılına gelindiğinde Çerkesler devasa Rus savaş makinasına karşı savaşı kaybetmiş, savaş yerini sürgüne bırakmış ama soykırım devam etmişti. Bu sürgün ve soykırım sırasında yapılan katliamlarda ve salgın hastalıklar neticesinde en az 625 bin insanın hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Elimizde net rakamlar olmamakla beraber 1-1,5 milyon kadarı Osmanlı imparatorluğuna sürgün edilmiş olup bugün dünyanın farklı coğrafyalarında farklı ülkelerinde varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar.

KİMLİK VE KÜLTÜREL ALANDA YOK OLUŞLAR OLDU: Soykırım neticesinde topraklarından koparılan Çerkesleri sürüldükleri topraklarda bir yandan hayatta kalma mücadelesi bir yandan da kimlik, dil ve kültürlerini devam ettirme mücadelesi bekliyordu. Bu mücadele asimilasyonist ve inkarcı ulus-devlet politikalarının da yıkıcı etkisi ile kimlik ve kültürel alanda ciddi erozyonları hatta yok oluşları beraberinde getirmişti. Bunu en bariz örneği olan Ubıhça sürgün topraklarında yok olmuş bir dildir ve sürgün ve soykırımın devam ettiğini kanıtıdır.

ÇERKES SOYKIRIMI BİTMİŞ BİR SAVAŞIN ANMASI DEĞİLDİR: Katliamlarla geçen 101 yılın sonucunda başta Çerkesler olmak üzere Kuzey Kafkasyalılar yurtlarından çıkarıldılar ancak vatanlarının ateşi yüreklerinde yanmaya devam etti. 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü bitmiş bir savaşın anması değildir. Faili, mağduru ve etkileri bugün de devam eden, hukuki bir tanımla, mütemadi bir suçtur. Gerek bölge halklarına yaklaşımı gerek sürdürdüğü politikalar, gerek devlet sembolleri bakımından her yönüyle Rusya İmparatorluğunun devamı olduğunu iddia ve ispat eden Rusya Federasyonu ise bu soykırımın bugünkü muhatabıdır.

SOYKIRIM, PEK ÇOK HALKIN SOYKIRIMA UĞRATILMASI VE SÜRÜLMESİYLE NETİCELENMİŞTİR: 21 Mayıs 1864'le son bulmayan zulüm 2. Dünya Savaşında gerçekleştirilen 1944 Çeçen, İnguş, Tatar, Karaçay, Balkar dahil pek çok halkın soykırıma uğratılması ve Sibirya'ya sürülmesi ile devam etmişti 1990'ların kaotik ortamında Çeçen savaşları ile neticelenmiştir. Bugün de anavatanımızın yanı başında Ukrayna'da 5 milyonu aşkın sivil insanı mülteci haline getiren yine aynı politikalar, aynı yayılmacılık ve aynı güvenlikçi perspektif olmuştur.

'BUNUN ADI SOYKIRIM' DEMEK İÇİN YENİKAPI'DAYIZ: Üzerinden geçen 158 yıla rağmen biz iddia ediyor ve inanıyoruz ki 21 Mayıslar Devam Ediyor, İşte bu anlayış doğrultusunda 21 Mayıs'ı anmak ve Çerkeslerin uğramış olduğu tarihsel haksızlıkları Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmak, uluslararası hukuka çağrı yapmak, insanlık vicdanına seslenmek için 21 Mayıs 2022 saat 16: 00'da Yenikapı Miting Alanı'nda toplanıyoruz. Çağrımız vicdan sahibi tüm dünya halklarınadır, çağrımız derdimizi dinlemek isteyenleredir. Bu sene hep beraber yüksel sesle ve ısrarla 'Bunun adı soykırım' diyebilmek için 21 Mayıs'ta Yenikapı'dayız."