Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

11.01.2026 15:49
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde 55 ilde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar 12 Ocak Pazartesi gününün tatil olması gerektiğini belirtirken ilk tatil haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Gözlerin çevrildiği İstanbul ve Ankara için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 55 şehir için "yoğun kar yağışı" uyarısı yaptı. Tüm ülke genelinde yaşanması beklenen kuvvetli kar yağışı sonrası gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Türkiye'nin birçok ilinde eğitime ara verilmesi beklenirken ilk tatil haberi Kahramanmaraş'tan geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde olumsuz hava koşulları beklendiği belirtildi. Bu kapsamda Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı, Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi gibi rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 12 Ocak'ta (yarın) başlaması beklenen yoğun kar yağışının ardından gözler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Valilik tarafından İstanbul için henüz bir tatil açıklaması yapılmadı.

"BEYAZ ÇİLEYE DÖNÜŞECEK, OKULLAR TATİL EDİLMELİ"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de pazartesi günü okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi. Şen, "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur" diyerek uyarıda bulundu.

AKOM'DAN "YOĞUN KAR YAĞIŞI" UYARISI

AKOM yarın sabah 06.00 itibariyle megakent İstanbul'da kar yağışının başlayacağını duyurdu. AKOM'dan bugün için yapılan uyarıda, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların (yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi. Yarın hava sıcaklığının en fazla 3 en düşük 0 derece olması, yağış miktarının ise 10-20 cm arasında olması bekleniyor.

İŞTE MGM'NİN KAR UYARISI YAPTIĞI 55 ŞEHİR:

  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Düzce
  • Sakarya
  • Yalova
  • Bilecik
  • Bursa
  • Kütahya
  • Afyonkarahisar
  • Isparta
  • Zonguldak
  • Bolu
  • Bartın
  • Karabük
  • Ankara
  • Konya
  • Karaman
  • Kastamonu
  • Çankırı
  • Kırıkkale
  • Kırşehir
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Kayseri
  • Tokat
  • Amasya
  • Ardahan
  • Kars
  • Iğdır
  • Ağrı
  • Van
  • Hakkari
  • Şırnak
  • Siirt
  • Bitlis
  • Muş
  • Erzurum
  • Artvin
  • Bayburt
  • Bingöl
  • Batman
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • Tunceli
  • Erzincan
  • Gümüşhane
Kaynak: DHA

