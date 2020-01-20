Kanaat önderi Abdülkerim Çevik ömrünü barışa ve toplumsal huzura adadı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdülkerim Çevik (50), ilçede kan davalarının sona erdirilmesi ve husumetli ailelerin barıştırılmasında gösterdiği çabalarla ön plana çıktı.

Ömrünü ilme adayan Çevik, ilçede huzur ve sağduyunun hakim olması için çaba gösterdi. Kan davalarının barışla sonuçlandırılması için bazen 4-5 kente gidip husumetli ailelerin tüm üyeleriyle tek tek görüşen Çevik, bulunduğu her ortamda insanlara sükuneti, birbirlerini sevmelerini ve sorunlarını, barışçıl yollarla çözmelerini tavsiye etti.

Bölgede huzuru bozan terör örgütü PKK'ya tepkisini her zaman dile getiren Çevik, ilçede kaymakamlık öncülüğünde başlatılan tefecilikle mücadele çalışmasında da yer alarak ilçe halkının her sorunuyla yakından ilgilenmeye çalıştı.

Çevik, birlik ve beraberliğin sağlanması için yürüttüğü çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerinin saygısını kazanan kanaat önderlerinden biri oldu.

21 yıllık kan davası barışla sonuçlandırdı

Kanaat önderi Çevik'in girişimleri sonucu Güroymak ilçesinde 21 yıllık kan davası barışla sonuçlandı.

Çevik, Güroymak'ın Yemişveren köyünde akraba olan Güldal ailesinin fertleri arasında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan kan davasının barışla sonuçlanması için büyük çaba harcadı.

23 Nisan 1996'da başlayan kan davası, Çevik'in taraflarla görüşmesi sonucu, bölgenin kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu, alimler, müderrisler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle sona erdirildi.

Güroymak ilçesinde 2015'te kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Şiripli ve Tavuran ailelerinin önde gelenleriyle görüşen Çevik, aralarındaki husumetin giderilmesini istedi. Yapılan görüşmelerin ardından ilçe merkezindeki çay bahçesinde bir araya gelen aileler, el sıkışarak husumeti sonlandırdı. Çevik, ailelerin barıştırılması için büyük çaba gösterdi.

"Akrabalarımızla kucaklaşmamızı sağladı"

Kan davalarının barışla sonuçlandığı aileden Erkan Güldal, amcalarıyla 21 yıl süren husumetin kanaat önderi Abdülkerim Çevik'in girişimleri sonucu giderildiğini anımsattı.

Çevik'in barış için büyük çaba gösterdiğini anlatan Güldal, "Birkaç kez Mersin'e gitti, orada amcalarımı topladı. Bandırma'ya, İstanbul'a, Bursa'ya giderek aile üyeleriyle görüştü. Hepimizi bir araya getirdi ve 2016'da barıştırdı. Allah yolunda sadece Kur'an ilmi doğrultusunda çalışan bir insandı. Kan davamızı barışla sonuçlandı. Kalabalık bir aileyiz ama hiç kimse birbiriyle konuşmuyordu. Onun sayesinde bir araya geldik. Şimdi konuşuyor, bir araya geliyoruz. Daha önce cenazemiz olsa bile görüşmüyorduk." diye konuştu.

Güldal, Çevik'in ölümünün kendilerini çok üzdüğünü belirterek "İlçenin huzuru, birlik ve beraberliği için çalışıyordu. Birçok ailenin barışmasına, sıkıntılarının giderilmesine vesile olmuştu. Herkese aynı yanaşırdı. Bir şey olduğunda ona danışırdık." ifadelerini kullandı.

Aynı aileden Reşit Güldal da Mersin'den ilçeye taziye için geldiğini, Çevik'in hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Çevik'in barış ve huzurun sağlanması için verdiği mücadeleyle herkesin takdirini kazandığını anlatan Güldal, şöyle konuştu:

"Ona yapılan saldırıyı kabul etmiyoruz. 21 yıl boyunca amca çocuklarımla aramda husumet vardı. Onun vesilesiyle bu husumet ortadan kalktı. Güroymak'a geliyor, amcamın çocuklarıyla kucaklaşıyor, oturup çay içebiliyorum. Güzel ilişkiler kuruyoruz. Bunlar onun sayesinde oldu. Ömrünü barışa ve ilme adamıştı. Onun yokluğunu çok hissedeceğiz. Allah mekanını cennet eylesin."

"Herkesin sevdiği, saydığı bir alimdi"

Güroymak'taki kanaat önderi İbrahim İlcihan da Çevik'in ilçede birçok talebe yetiştiren, herkes tarafından sevilen mütevazı bir alim olduğunu söyledi.

Taziyesi için birçok ilden insanın ilçeye akın ettiğini aktaran İlcihan, "Böyle bir olayın yaşanması çok cahilce. Çevik talebe yetiştirdi, birçok aileyi barıştırdı. Aynı zamanda kanaat önderlerindendi. Tasavvuf ilmini bitirmiş icazetini de almıştı. Böyle halkı tarafından çok seviliyordu. Her taraftan insanlar buraya geliyor. Bu sevgiden dolayıdır. Birçok insanı, aşiretleri barıştırdı. Güroymak halkının gönlüne taht kurmuştu. İnsanların huzuru, birlik beraberliği için çalışıyordu." dedi.

Nurtepe Mahalle Muhtarı Halis Tung, "Ailesi çok geniş bir kişiydi. O hain inşallah cezasını çekecek. Çevik, birçok aileyi barıştırdı, insanlar arasındaki husumetleri giderdi. Çok iyi bir alimdi. Buraya on binlerce insan onun için geldi. Çok sevilen biriydi." değerlendirmesini yaptı.

Kanaat önderi Abdülkerim Çevik'in öz geçmişi

Kanaat önderlerinden Muhammed Dıyaeddin'in torunu Çevik, Bitlis'in Güroymak ilçesinde 1970'te dünyaya geldi.

Amcası Muhammed Hafid ve bölgenin önde gelen alimlerinden dini eğitim alan Çevik, Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümlerinde eğitim gördü.

Güroymak'ın Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafid Efendi Yatılı Erkek Kur'an kursu baş müderrisliğini yürüten Çevik, dün ilçede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.