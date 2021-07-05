Üye Girişi
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ - Son Dakika

EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ

05.07.2021 11:14

EDİRNE'de, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere kolaylık sağlamak amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda mobil aşı merkezi kuruldu.

EDİRNE'de, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere kolaylık sağlamak amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda mobil aşı merkezi kuruldu. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, "Kapıkule'de sınır kapısındaki aşılama merkezini aktifleştirdik. TC kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşılarımızı ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler. Tabii ki önceliğimiz bu merkezde gurbetçilerimiz. Kapıdan gelen gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak" dedi.

Türkiye, aşılamada her geçen gün hız kazanırken, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayıp, yaz tatili için anavatana karayoluyla gelen gurbetçiler için mobil aşılama merkezi kurdu. 24 saat aktif olan merkezde, TC kimlik numarası olan mavi kart sahibi olanlar ya da çifte vatandaşlar herhangi bir evrak istenmeden aşılanabiliyor.

'İSTEDİKLERİ ZAMAN AŞILARINI YAPTIRABİLİRLER'

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, aşılama merkezinde vatandaşların ücretsiz olarak aşılarını yaptırabildiklerini belirterek, kendileri için yönlendirme tabelaları da koyduklarını kaydetti. Merkezde önceliğin gurbetçi vatandaşların olduğunu söyleyen Yıldırım, "Kapıkule'de Sınır Kapısı'ndaki aşılama merkezini aktifleştirdik. Tüm vatandaşlarımız, TC kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşılarımızı ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler. Tabii ki önceliğimiz bu merkezde gurbetçilerimiz. Kapıdan gelen gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak. Ama gerek yurtdışına çıkan vatandaşlarımız, gerekse Edirne halkımız, istediği zaman 24 saat açık olan bu aşı merkezimize başvurup aşılarını yaptırabilirler. Yeter ki aşılar kendilerine tanımlanmış ve yaş grupları tutmuş olsun. Kapıkule'den girdikten sonra zaten yönlendirme tabelalarımız var. Bu tabelalar yardımıyla direkt aşı alanımıza gelebiliyorlar. Sadece TC kimlik numaraları olması yeterli. Numaralarını bize verdikten sonra aşıla uygulaması üzerinden biz kendilerini aşılayabiliyoruz" diye konuştu.

Aşılama merkezini ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya da, sadece Kapıkule'de değil, Türkiye'deki 53 havalimanının 33'ünde de aşılama merkezi kurulduğunu söyledi. Sırakaya, "Biliyorsunuz bu süreç içerisinde yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, yurtdışı vatandaşı olup mavi kart sahibi olanlar, ya da çifte vatandaşı olanlar, veyahut sadece Türkiye vatandaşı olanların Türkiye'de Kapıkule'ye geldikten sonra bu alanda artık aşılama imkanı var. Aynı zamanda sadece Kapıkule'de değil Türkiye'nin 53 havalimanının 33 tanesinde yine yurtdışından gelen vatandaşımıza aşılama imkanı sunuyoruz. Bu vesileyle başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımıza da gösterdikleri hassasiyet, yurtdışındaki vatandaşlarımızın, bu ülkenin vatandaşları gibi asli unsuru olduğunu hissettirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA, ÇOK ŞAŞIRDIM'

Almanya'dan gelerek aşılama merkezinde aşısını yaptıran İbrahim Ayber ise, "Aşı merkezini tesadüfen gördüm, görür görmez de aşımı yaptırmak istedim. Arkadaşlar yardım ettiler. Ben de aşımı oldum ve vatandaşlık görevimi yaptım. Hizmet karşısında gerçekten şaşırdım. İlk doz aşımı oldum. Yurtdışında böyle hizmet pek görmedim. Yol güzergahlarında böyle bir hizmet yok. Çok güzel bir uygulama. Aslına bakarsanız şaşırdım" ifadelerini kullandı.

EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ
EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ

Kapıkule Sınır Kapısı, COVIRAN Bereket, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş 11:33 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor 11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı 11:18 Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek 10:59 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı 10:04 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi 08:21 Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi

Son Dakika Haberleri
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
11:08 Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
10:25 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı         
11:36
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı         
11:31
Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı         
11:21
Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor         
11:09
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda         
10:19
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı         
09:52
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 11:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE KAPIKULE SINIR KAPISI'NA 'GURBETÇİLER' İÇİN MOBİL AŞI MERKEZİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement